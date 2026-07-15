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李四川拋補助中低收裝假牙 卓冠廷：延續舊政策微調金額

一般長者補助假牙四都早開放 卓冠廷：李四川把長者拒於門外

國民黨新北市長參選人李四川今（15）日拋出補助65歲以上中低收入戶裝假牙，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧則拋出全面補助65歲以上裝假牙。對此議員卓冠廷首先表示，熱烈歡迎李四川終於想到關心長輩的牙齒，但補助依然只限中低收，算哪門子新政見？目前新北本來就有針對中低收入戶及弱勢的假牙補助，李四川依然死守中低收這道門檻，說穿了只是延續舊政策、微調一下金額而已，要給市民福利就給得乾脆點，不要拿舊政策包裝成假升級來騙票。卓冠廷表示，日前蘇巧慧提出65歲以上長者裝假牙最高補助5萬，李四川先是狂酸真牙絕對比假牙好。被大家笑不懂裝懂後，現在急忙跟進端出政見，結果仔細一看，根本是換湯不換藥。卓冠廷表示，新北目前本來就有針對中低收入戶及弱勢的假牙補助。李四川端出的新政見，依然死守中低收這道門檻，說穿了只是延續舊政策、微調一下金額而已，根本不算什麼新政見，雖然提出兒童塗氟等其他政見固然很好，但這完全沒有打到新北長輩們真正盼望的痛點。卓冠廷指出，這就是國民黨的悲哀。從2018年蘇貞昌、2022年林佳龍，民進黨多年來苦口婆心推動「一般長者」假牙補助，國民黨當年嗆「不是開選舉支票撒錢就好」堅持不做。而攤開六都假牙政策，桃園（2014年起）、台中（2015年全面補助）、台南（2011年起）、高雄（1999年起），這四都早就開放「一般長者」申請。只要符合簡單的排富或設籍條件，不限中低收都能受惠。卓冠廷提到，新北明明是全國人口最多的城市，李四川卻繼續把一般長輩拒於門外，而蘇巧慧的政見，是堅持不限中低收，擴大補助65歲以上一般老人最高5萬元。最後卓冠廷呼籲李四川，要給市民福利就給得乾脆點，不要拿舊政策包裝成假升級來騙票。請學學蘇巧慧，看見市民真正的需求，真正做新北市民的堅強後盾！