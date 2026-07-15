我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國YouTuber「Suhon」分享在日本旅遊時的親身經歷，踢爆當地部分餐廳存在「AB菜單」的爭議，他和女友到一間壽司店用餐時，店員先是遞上英文菜單，想不到他主動要求改拿日文菜單時，店員卻一度猶豫，還反問：「你看得懂日文嗎？」原來是因為兩個菜單價錢完全不一樣，差點被當盤子宰。Suhon跟女友一起在京都旅遊時，一起到當地的壽司店用餐，一坐下來後，店員就遞上了英文菜單，不過因為兩人想要看看日文菜單，因此主動詢問了原文菜單，想不到不問沒事，一問不得了，店員直接開口問說：「你們會日文嗎？」Suhon女友回應：「我會一些。」店員才勉強拿來菜單。等拿到日文菜單後，他才驚覺，同樣的餐點價格竟與英文菜單大不相同，部分品項甚至便宜將近一半，讓他直呼傻眼，質疑店家疑似準備了兩套不同版本的菜單，一套提供日本人使用，另一套則專門給外國觀光客。Suhon指出，這類「雙菜單」做法，會依照客人的語言來決定拿出哪一份菜單，只要聽到不是日文，就可能直接遞上價格較高的版本，他認為利用旅客不熟悉行情的方式收高價，形同欺騙消費者。影片曝光後掀起熱議，不少網友留言分享自己在東京、大阪、京都都遇過類似經驗；不過也有網友認為，店家提供外文菜單時，為了平衡溝通差異，需要特別雇用會講外語的店員，成本也相對不同，因此不能一概而論。