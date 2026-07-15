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▲網友在相關貼文下PO出巫苡萱零修圖的節目錄影照，表示：「無修圖在這！」本人也親自回應。（圖／巫苡萱Threads＠avawu0726）

啦啦隊女神巫苡萱有著亮眼外型和火辣身材，近年轉戰演藝圈發展，經常透過社群分享美照的她，因一張吃貝果的照片，遭網友懷疑整形，撞臉林襄、愛紗等。有人在相關貼文下PO出巫苡萱「零修圖」的照片，隨即釣出本人高EQ回應：「你很棒耶，有追蹤我的FB粉絲專頁。」並附上愛心貼圖。巫苡萱近日在臉書上PO出一張吃貝果的美照，頂著妹妹頭、對鏡頭吐舌模樣俏皮。然而照片曝光後卻遭疑整形，網友紛紛留言：「不太像啊！」、「修太大了…」、「還是『原版』好看。」不少人更表示乍看之下以為是林襄。此外，還有網友在相關貼文下PO出巫苡萱零修圖的節目錄影照，表示：「無修圖在這！」對此，巫苡萱本人則親自回應：「你很棒耶，有追蹤我的FB粉絲專頁。」並附上愛心貼圖，展現高EQ。另外遭大家懷疑整形，巫苡萱也回應：「各位～～我是很愛修圖的，修圖軟體會員買到最高，所以我會大修特修。」事實上巫苡萱已接近40歲，但身材臉蛋仍保養非常好，她曾經大方坦承做過抽脂、隆乳等體態雕塑手術，並公開自身「進廠維修」的過程，不過對於外界質疑整形，她則解釋是靠後天努力保養與瘦身。