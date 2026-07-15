日本沖繩去年爆發大規模瀕危陸龜盜獵案，4名中國籍人士因非法捕捉超過100隻受保護野生龜類，違反《物種保存法》遭判有罪。其中一名20多歲、生物科技背景的主嫌近日在看守所接受日媒專訪，坦承因經濟壓力誤入歧途，更透露這些瀕危龜類在中國黑市每隻最高可賣到57萬日圓（約新台幣12萬元），甚至曾打算利用自己的生物科技知識培育新品種牟利。
根據《沖繩時報》報導，這名化名「李文」的男子去年與另外3名共犯，在沖繩非法捕捉超過100隻受保護龜類，包括被列為日本國家天然紀念物的「日本地龜」（又稱琉球山龜）及「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜），並企圖以餅乾等名義偽裝寄送至香港，最終遭警方查獲。
從養龜興趣變犯罪工具 黑市一隻最高喊價12萬元
李文表示，自己從小就喜歡飼養烏龜，最初只是興趣，後來因生活陷入困境，逐漸將烏龜視為賺錢工具。
在中國傳統文化中，烏龜與龍、鳳凰、麒麟並列「四靈」，象徵吉祥、長壽與繁榮。李文受訪時透露，日本地龜的頭部及背甲帶有紅色、橘色斑紋，更被視為幸運象徵，因此在黑市十分搶手，一隻售價可達38萬至57萬日圓（約新台幣8萬至12萬元）。
除了販售野生龜，李文甚至曾規劃利用自己的專業知識培育新品種。
他畢業於中國江蘇蘇州一所理工大學生物科技系，主修DNA及生物技術。由於中國市場偏好背甲圓潤的龜種，他原本打算將日本地龜與同樣非法捕獲的食蛇龜進行雜交，希望培育兼具鮮豔色彩與特殊外型的新龜種，以提高市場價值。
失業、欠債壓力交織 坦言「腦中只有錢」
談到自己如何走上犯罪之路，李文表示，2022年大學畢業後曾赴香港一家製藥公司工作，但因長期承受與人命相關的工作壓力，不到一年便辭職。
失業期間，他透過養龜興趣認識一名後來成為共犯的男子，對方以「抓烏龜可以賺很多錢」遊說，加上自己經濟拮据，一時貪念便跨越法律紅線。
在那霸拘留所受訪時，他神情沉重地說：「當時腦中只有錢，根本沒有注意到其他事情。我把烏龜當成賺錢工具，也失去了客觀看待自己的能力。一旦開始犯罪，就很難回頭。」
報導指出，李文的遭遇某種程度也反映中國部分年輕人因就業壓力而選擇「躺平」的社會現象，同時也與日本近年部分青年因高額報酬而投入非法「黑工」（闇バイト）的案例有相似之處。
母親跨海探監自責 返國後切斷共犯重新開始
案件審理期間，李文50多歲的母親特地從中國前往日本，幾乎每天前往看守所探視。他的母親表示，她一直認為是自己沒有營造能讓孩子安心傾訴的家庭環境，才讓兒子獨自承受壓力。她透露，丈夫經商失利背負債務，李文當年為了減輕家中負擔，放棄攻讀研究所，選擇赴香港工作，如今卻因一時誤入歧途而身陷牢獄，令她十分自責。
法庭上，李文曾舉起左手三根手指，在臉旁做出中國常見的宣誓手勢，向法官表示：「不論是在日本還是中國，我都不會再從事任何犯罪行為。」
最終，法院判處李文緩刑，他已返回中國。根據母親透露，返國後他立即更換電話號碼，切斷與共犯聯繫，目前一邊從事外送工作，一邊尋找新的工作，希望重新展開人生。
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從養龜興趣變犯罪工具 黑市一隻最高喊價12萬元
李文表示，自己從小就喜歡飼養烏龜，最初只是興趣，後來因生活陷入困境，逐漸將烏龜視為賺錢工具。
在中國傳統文化中，烏龜與龍、鳳凰、麒麟並列「四靈」，象徵吉祥、長壽與繁榮。李文受訪時透露，日本地龜的頭部及背甲帶有紅色、橘色斑紋，更被視為幸運象徵，因此在黑市十分搶手，一隻售價可達38萬至57萬日圓（約新台幣8萬至12萬元）。
除了販售野生龜，李文甚至曾規劃利用自己的專業知識培育新品種。
他畢業於中國江蘇蘇州一所理工大學生物科技系，主修DNA及生物技術。由於中國市場偏好背甲圓潤的龜種，他原本打算將日本地龜與同樣非法捕獲的食蛇龜進行雜交，希望培育兼具鮮豔色彩與特殊外型的新龜種，以提高市場價值。
失業、欠債壓力交織 坦言「腦中只有錢」
談到自己如何走上犯罪之路，李文表示，2022年大學畢業後曾赴香港一家製藥公司工作，但因長期承受與人命相關的工作壓力，不到一年便辭職。
失業期間，他透過養龜興趣認識一名後來成為共犯的男子，對方以「抓烏龜可以賺很多錢」遊說，加上自己經濟拮据，一時貪念便跨越法律紅線。
在那霸拘留所受訪時，他神情沉重地說：「當時腦中只有錢，根本沒有注意到其他事情。我把烏龜當成賺錢工具，也失去了客觀看待自己的能力。一旦開始犯罪，就很難回頭。」
報導指出，李文的遭遇某種程度也反映中國部分年輕人因就業壓力而選擇「躺平」的社會現象，同時也與日本近年部分青年因高額報酬而投入非法「黑工」（闇バイト）的案例有相似之處。
母親跨海探監自責 返國後切斷共犯重新開始
案件審理期間，李文50多歲的母親特地從中國前往日本，幾乎每天前往看守所探視。他的母親表示，她一直認為是自己沒有營造能讓孩子安心傾訴的家庭環境，才讓兒子獨自承受壓力。她透露，丈夫經商失利背負債務，李文當年為了減輕家中負擔，放棄攻讀研究所，選擇赴香港工作，如今卻因一時誤入歧途而身陷牢獄，令她十分自責。
法庭上，李文曾舉起左手三根手指，在臉旁做出中國常見的宣誓手勢，向法官表示：「不論是在日本還是中國，我都不會再從事任何犯罪行為。」
最終，法院判處李文緩刑，他已返回中國。根據母親透露，返國後他立即更換電話號碼，切斷與共犯聯繫，目前一邊從事外送工作，一邊尋找新的工作，希望重新展開人生。