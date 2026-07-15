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好市多8元神飲爆紅！會員秒搬整箱：根本童年回憶

一開始以為這款飲料已經停產，沒想到竟有推出沖泡包形式，直接用冷水就能沖泡一大壺，一小包不到8元

▲好市多開賣童年神飲「雀巢檸檬紅茶沖泡包」，單包不到8元，相當便宜引發會員搶購。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

「不到8塊一包真的很可以，比手搖店便宜太多，好省錢」、「前天去看到超多人在搬這箱」

好市多「雀巢檸檬紅茶沖泡包」紅什麼？高CP值、獨立包裝超方便

每盒共有54包，賣場一盒單價389元，官網則為399元，等於一包最多只要7.3元，且簡單一包就能泡出一大壺檸檬紅茶，CP值相當高

▲目前雀巢檸檬紅茶沖泡包在好市多實體賣場、官網已上架販售，每盒共有54包，賣場一盒單價389元，官網則為399元，等於一包最多只要7.3元。（圖／台灣好市多官網costco.com.tw）

雀巢檸檬紅茶沖泡包評價曝光！老饕點出「2大問題」：喝的是回憶

認為該款即使依照標準比例沖泡，甜度依然過高，容易產生口乾舌燥的感覺，並認為口感茶味較淡，無法滿足喜愛濃厚茶香的消費者。

美式賣場好市多（Costco）向來以大份量廣受消費者喜愛，好市多近年爆紅商品眾多，近日有民眾發現，引來一票老饕激讚「好省錢、超清爽」。有網友近日臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，前陣子到好市多採購，竟然發現童年神飲「雀巢檸檬紅茶」，坦言，讓她興奮稱讚「我們買的不是飲料，是回憶啊」。貼文曝光後，瞬間掀起眾多網友回憶，「粉狀的雀巢檸檬茶真的是童年回憶，沒想到COSTCO會推出古早味」、、「小時候都在喝這個，看到直接回憶殺」、「大熱天感覺泡一壺放冰箱很舒服」。雀巢檸檬紅茶沖泡包是許多人的童年回憶，以經典的酸甜檸檬風味及冰水即沖即飲的便利性聞名，每包13克的隨行包，只需加入500ml的冷水即可飲用。除了家用小包裝以外，部分通路也有販售1kg的大包裝，可供營業或大量沖泡使用。至於許多人在乎的價格問題，。值得一提的是，其採取獨立包裝，就連帶出門沖泡都相當方便。雀巢檸檬紅茶沖泡包在網路上好評居多，不少人認為其酸甜清爽的經典風味，非常適合炎熱的夏天飲用，加上其沖泡相當便利，免用熱水即可快速沖開，且價格便宜只要銅板價就能入手，「直接用水壺泡一包很方便，而且檸檬味道很香再加了冰塊喝起來超清爽」。不過也有人持不同看法，不過每個人的口感見仁見智，在許多人心目中比起好喝與否，更在乎的是它背後承載了無可取代的情感記憶。