我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CNBLUE鄭容和8/15台北見面會票價、福利、座位圖表。（圖／和協整合行銷 ）

才剛和台灣粉絲說再見，韓國人氣樂團CNBLUE鄭容和8月又要回來了！他宣布將於8月15日在TICC台北國際會議中心舉辦《2026 JUNG YONG HWA FAN MEETING SAME LIGHT: U&I IN TAIPEI》粉絲見面會，這是繼今年3月個人演唱會、6月隨CNBLUE登上高雄流行音樂中心、hito流行音樂獎後，今年第四度與台灣BOICE（粉絲名）見面。《2026 JUNG YONG HWA FAN MEETING SAME LIGHT: U&I IN TAIPEI》將於8月15日在TICC台北國際會議中心舉行，見面會門票分為6880元、5980元、4980元、3980元、3380元，身障票2990元，7月22日 （三）中午12:00在年代售票系統及各大便利商店開賣。鄭容和近期完成歐洲站演出，這不僅是CNBLUE出道以來首度展開的歐洲巡演，也是相隔約14年再次於當地舉辦專場演唱會，與歐洲歌迷重逢。今年1月自首爾揭開序幕的《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR “3LOGY”》則巡迴了19座城市，巡演期間他也透過IG分享自拍、後台花絮及美食照片，分享巡演日常。結束歐洲巡演後，鄭容和隨即返回日本，與CNBLUE參與家族演唱會《FNC BAND KINGDOM 2026》，和FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn及AxMxP等FNC旗下樂團輪番演出，完成日本演出後，也確定將於8月15日再度來台，以粉絲見面會形式和台灣BOICE見面。