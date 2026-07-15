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▲阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）職業生涯首次在世界盃舞台上面對英格蘭。（圖／翻攝自Selección Argentina in English X）

推薦一、英格蘭戰勝阿根廷

▲面對英格蘭隊長哈里·凱恩（Harry Kane）與朱德·貝林漢姆（Jude Bellingham）的禁區衝擊，阿根廷的空中防線將面臨巨大考驗。（圖／翻攝自England X）

推薦二、兩隊攻優於守，強推大分過盤

進球球員 市場預估進球機率 美國盤口賠率 專家分析 梅西 (阿根廷) 41% +144 阿根廷唯一的進攻支柱，英格蘭若缺少德克蘭·賴斯（或帶傷上陣）將給予他更多活動空間。 貝林漢姆 (英格蘭) 26% +285 **性價比極香！**本屆已攻入6球且轉化率高達35.29%為全隊最高，經常插上客串影子前鋒，極具投資價值。

2026年FIFA世界盃第二場準決賽「英阿大戰」，將於台灣時間16日凌晨3點（當地時間15日下午3點），移師美國亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場開踢。勝出者將前進紐澤西，與在首場四強賽以2：0淘汰法國的西班牙爭奪至高無上的冠軍金盃。這場歷史恩怨深厚的宿命對決，也是阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）職業生涯首次在世界盃舞台上面對英格蘭。然而，儘管身為衛冕軍的阿根廷在本屆賽事寫下6戰全勝的傲人戰績，但多位國際頂尖運彩分析師在深入拆解戰力後，卻一致發出「看衰」預警，預測阿根廷難以跨越英格蘭這道高牆，梅西的衛冕美夢恐將止步於此！《Covers》資深分析師薩姆·法利（Sam Farley）與《SportsLine》權威專家馬丁·格林（Martin Green）等多位專家，深入剖析了阿根廷難以戰勝英格蘭的五大核心原因，阿根廷目前的先發陣容與4年前奪冠時相比幾乎沒有變化，這意味著核心球員的腿部力量在經過4年的歲月與高強度賽事摧殘後，已顯現出疲態。與之相反，英格蘭正處於兵強馬壯的黃金時期。阿根廷晉級4強的過程中充滿了驚險，數次依賴梅西等球星在最後關頭的「個人魔法」才得以死裡逃生（如對埃及的驚天逆轉、對瑞士的延長賽苦戰）。然而，魔法難以場場複製。英格蘭總教練湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）是一位戰術大師，極其擅長透過下半場的人員替補與臨場變陣（如派上奇兵斯朋斯）來扭轉戰局，戰術多元性遠超阿根廷。數據統計指出，從FIFA世界排名來看，阿根廷寫下了世界盃史上「最輕鬆的準決賽晉級之路」，先前遭遇的對手分別為阿爾及利亞（第28名）、奧地利（第24名）、約旦（第63名）、維德角（第67名）、埃及（第29名）以及瑞士（第19名），至今未曾碰過任何一支世界頂級超強權。反觀英格蘭，在晉級路上已經歷了墨西哥（阿茲特克魔鬼主場）與挪威等強敵的嚴酷洗禮。阿根廷兩側後衛納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）與尼古拉斯·塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）並非頂尖防守者，且因阿根廷缺乏傳統翼鋒保護，邊路經常暴露在1對1的孤立危機中。英格蘭的左路安東尼·戈登（Anthony Gordon）擁有驚人的速度，右路的布卡約·薩卡（Bukayo Saka）與諾尼·馬杜埃凱（Noni Madueke）更具備極強的過人技術，極可能在兩翼將阿根廷的邊防徹底撕裂。防守悍將克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）在關鍵時刻容易出現非受迫性失誤，而利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martinez）則在身高與防空上存在天然劣勢。面對英格蘭隊長哈里·凱恩（Harry Kane）與朱德·貝林漢姆（Jude Bellingham）的禁區衝擊，阿根廷的空中防線將面臨巨大考驗。專家保羅·卡爾（Paul Carr）與馬丁·格林一致認為，兩隊目前的進攻實力皆高於防守，這場對決預計將上演一場精彩的進球大戰。全場總進球數大於2.5球（賠率+129至+138）：兩隊在本屆世界盃的3場淘汰賽中，全數開出總分大於2.5球的大分盤口。英格蘭門將喬丹·皮克福德（Jordan Pickford）本屆狀態不穩，英格蘭防線也持續有失球紀錄；而阿根廷門將E·馬丁內斯（Emiliano Martinez）撲救率僅有慘淡的44.4%。在雙方防線皆有漏洞的情況下，強推大分過盤。首選推薦：英格蘭晉級決賽（賠率-124至-135）、英格蘭常規90分鐘內獨贏（賠率+160至+170）。在Kalshi預測市場中，雖然凱恩是英格蘭最被看好進球的球員（機率39%），但專家傑森·恩斯（Jason Ence）更推薦押注貝林漢姆：英格蘭（4-2-3-1）：皮克福德；里斯·詹姆斯、孔薩、蓋伊、奧雷利；德克蘭·賴斯、埃利奧特·安德森；薩卡、貝林漢姆、安東尼·戈登；哈里·凱恩。阿根廷（4-1-2-1-2）：E·馬丁內斯；莫利納、羅梅羅、利桑德羅·馬丁內斯、塔利亞菲科；帕雷德斯；德保羅、麥克·阿利斯特；恩佐·費爾南德斯；梅西、阿爾瓦雷斯。目前盤口開出英格蘭常規獨贏為+165，阿根廷獨贏為+200，和局為+190；英格蘭晉級賠率為-125（小熱門），阿根廷晉級為+115。