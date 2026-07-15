星際大戰粉絲準備要期待到睡不著了！Lucasfilm 與 LEGO Group 今（15）日宣布，全新動畫特別篇《LEGO Star Wars：The Mandalorian》將於9月2日在 Disney+ 獨家上線，並同步公開首張海報。海報重現《曼達洛人》中丁賈林（Din Djarin）第一次遇見古古（Grogu）的經典場景，立刻引發粉絲熱烈討論，不少人直呼「這一定要看！」
《曼達洛人》改寫《星際大戰》影集歷史 古古成全球人氣角色
《曼達洛人》（The Mandalorian）是《星際大戰》宇宙首部真人影集，2019年隨 Disney+ 開台推出，由《鋼鐵人》導演強法夫洛（Jon Favreau）擔任主創，故事設定在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》之後，描述獨來獨往的曼達洛賞金獵人丁賈林，在執行任務時遇見神秘幼兒古古，原本奉命將他交給帝國殘黨，最終卻選擇帶著古古逃亡，展開橫跨銀河系的冒險。
影集播出後迅速掀起熱潮，古古因可愛外型被粉絲暱稱為「Baby Yoda」，成為近年最具代表性的《星際大戰》角色之一，相關周邊商品熱賣全球，也成功讓《曼達洛人》成為 Disney+ 最具代表性的原創作品，目前已推出三季，電影《曼達洛人與古古》也於近期上映。
LEGO 重現經典冒險 首張海報曝光
根據官方資訊，《LEGO Star Wars：The Mandalorian》將以樂高（LEGO）一貫幽默的風格，重新演繹《曼達洛人》的經典故事，讓觀眾再次跟隨丁賈林與古古踏上冒險旅程。
首張海報畫面重現丁賈林第一次打開育兒艙、與古古初次相遇的經典橋段，海報上的標語 「Some Heroes Just Click」，除了有「有些英雄就是一拍即合」的意思，也巧妙呼應 LEGO 積木拼接時發出的「Click」聲響，雙關設計獲得不少好評。
LEGO 星戰宇宙持續擴大 再推全新特別篇
近期 LEGO 與《星際大戰》合作不斷，才剛推出「銀河系最強賞金獵人波巴費特」的經典樂高模型，還發行《LEGO Star Wars：Rebuild the Galaxy》，打造星際大戰樂高宇宙，引發星戰迷熱烈討論。
本次推出《LEGO Star Wars：The Mandalorian》回歸人氣最高的《曼達洛人》故事線，以樂高風格重新詮釋丁賈林與古古的旅程，本作將於9月2日登上 Disney+，並於今年 D23 活動率先舉辦特別放映，讓部分粉絲搶先欣賞這部全新作品。
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《曼達洛人》（The Mandalorian）是《星際大戰》宇宙首部真人影集，2019年隨 Disney+ 開台推出，由《鋼鐵人》導演強法夫洛（Jon Favreau）擔任主創，故事設定在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》之後，描述獨來獨往的曼達洛賞金獵人丁賈林，在執行任務時遇見神秘幼兒古古，原本奉命將他交給帝國殘黨，最終卻選擇帶著古古逃亡，展開橫跨銀河系的冒險。
影集播出後迅速掀起熱潮，古古因可愛外型被粉絲暱稱為「Baby Yoda」，成為近年最具代表性的《星際大戰》角色之一，相關周邊商品熱賣全球，也成功讓《曼達洛人》成為 Disney+ 最具代表性的原創作品，目前已推出三季，電影《曼達洛人與古古》也於近期上映。
根據官方資訊，《LEGO Star Wars：The Mandalorian》將以樂高（LEGO）一貫幽默的風格，重新演繹《曼達洛人》的經典故事，讓觀眾再次跟隨丁賈林與古古踏上冒險旅程。
首張海報畫面重現丁賈林第一次打開育兒艙、與古古初次相遇的經典橋段，海報上的標語 「Some Heroes Just Click」，除了有「有些英雄就是一拍即合」的意思，也巧妙呼應 LEGO 積木拼接時發出的「Click」聲響，雙關設計獲得不少好評。
近期 LEGO 與《星際大戰》合作不斷，才剛推出「銀河系最強賞金獵人波巴費特」的經典樂高模型，還發行《LEGO Star Wars：Rebuild the Galaxy》，打造星際大戰樂高宇宙，引發星戰迷熱烈討論。
本次推出《LEGO Star Wars：The Mandalorian》回歸人氣最高的《曼達洛人》故事線，以樂高風格重新詮釋丁賈林與古古的旅程，本作將於9月2日登上 Disney+，並於今年 D23 活動率先舉辦特別放映，讓部分粉絲搶先欣賞這部全新作品。