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捷運進出站響起懷念音效 玩家笑下班還要坐牢

北部也有聯動活動 體驗遊戲抽周邊

▲《新楓之谷：經典版》和技嘉、Dcard聯手，在西門町廣場舉辦體驗活動。（圖／遊戲橘子提供）

不少玩家的遊戲回憶《楓之谷》，將在7月18日上線《新楓之谷：經典版》，官方也和高雄捷運合作，推出集章活動，除了集章活動之外，高捷的進站音效也改成《楓之谷》升級音樂，讓許多資深玩家笑說，「我要去高雄升級」、「還好沒有燃燒，不然搭一次車要被扣三次錢」、「看來車廂裡面會有惡魔水靈」。有玩家在Threads分享，自己在搭高雄捷運時，發現現在的進出站音效，居然是《楓之谷》升級的聲音，引發許多玩家共鳴，「還好沒有燃燒，不然搭一次車要被扣三次錢」、「看來車廂裡面會有惡魔水靈」、「那些當年入坑的玩家都長大工作了，然後就在他們上班通勤的地方宣傳，提醒你該回味童年了（上班坐牢下班繼續坐牢」。也有玩家興奮表示要去搭看看，「什麼，我要去搭啊啊啊啊」、「高雄為什麼那麼讚啦！！！」、「是誰在村莊刷升等」、「我要去搭」、「超好笑」、「看來開服要爆服了」、「我要去高雄升等」、「太可愛了吧」。其實這是《新楓之谷：經典版》官方和高雄捷運推出的聯動活動，當乘客刷卡進站時，閘門機台會重現玩家心目中極具挑戰的「鋼鐵肥肥」戰鬥場景，並播放熟悉的角色升級音效。另外，官方也聯手高雄捷運人氣站長「蜜柑」，在7月18日至28日限時推出「蜜柑的初心冒險」集章活動，玩家完成事前預約並追蹤官方社群，就能領取集章卡，集滿印章可兌換限量「新楓之谷：經典版造型一卡通」。沒辦法到高雄體驗逼卡音效也沒關係，官方7月18日、19日限時兩天，在西門町廣場重現復刻網咖，讓玩家體驗「沉睡森林」忍耐任務，完成體驗還能參加一番賞抽獎，有機會獲得新楓之谷周邊小物、「新楓之谷：經典版造型一卡通」等好禮。