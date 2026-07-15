我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PLAVE台北演唱會票價公開。（圖／翻攝自IG@applewood_official）

▲PLAVE高雄演唱會票價公開。（圖／翻攝自IG@applewood_official）

PLAVE又來台灣了！官方今（15）日宣布將於10月3日、24日先後在高雄巨蛋以及林口體育館開唱，高雄場票價從3800元至6300元不等、台北場則是2900元至6300元；門票將於7月25日起在拓元售票系統搶先會員開賣；隔一天的26日則開放所有觀眾購票，有興趣的粉絲千萬別錯過。PLAVE台灣演唱會將於10月3日晚間6點在高雄巨蛋登場，接著10月24日晚間6點移師林口體育館演出，高雄場會員優先購票時間為7月25日上午11點至晚間11點59分，台北場則為7月25日中午12點至晚間11點59分（差一小時）；兩場一般售票皆於7月26日中午12點統一在拓元系統正式開賣。票價方面，高雄場最高票價6300元，另有5300元、4800元、3800元、輪椅席及陪同席1900元、身障席3150元；台北場同樣最高6300元，5300元、4800元、3800元座位區，最低到2900元，身障席則為2650元。PLAVE是韓國第一組虛擬男團，是由MBC電視台旗下公司VLAST在2023年推出的漫畫風虛擬男團，由諾亞、藝俊、班比、銀虎與河玟5位成員組成，PLAVE透過動態捕捉技術出現在粉絲面前，就像近年以虛擬形象進行直播活動的VTuber，他們擁有真實有趣的靈魂，因此跟粉絲產生連結，順利走進大家的心中。