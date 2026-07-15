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▲大稻埕夏日節將於7月25日正式登場，今年煙火秀聯名「蜘蛛人」，加上無人機一起施放，共計將高達20分鐘，圖為合成示意圖。（圖／北市觀傳局提供）

台北凱撒飯店推煙火節住房 最低每晚3299元起

▲台北凱撒大飯店推出「夏日煙火節住房專案」，每晚3699元起。（圖／台北凱撒提供）

台北凱達平日含早餐 每晚3399元起

▲台北凱達攜手MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，豪華套房含早餐8999元起。（圖／台北凱達提供）

台北車站智選假日大稻埕住房專案 每晚2280元+15.5%

▲臺北車站智選假日酒店也有大稻埕住房專案，每房每晚2280元+15.5%起。（圖／臺北車站智選假日酒店提供）

2026大稻埕夏日節將於7月25日盛大登場，多家飯店推出主題住房專案，台北凱撒大飯店的「夏日煙火節住房專案」，即日起至8月16日，於官網預訂每晚3699元起，贈大稻埕百年餅店李亭香經典點心組等；連住更超值，每晚只要3299元起，並加贈早餐。擁有許多在房間就能看煙火的台北凱達大飯店，也推「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，平日含早餐每房3399元起。台北車站智選假日酒店也從即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」，每房每晚2280元+15.5%起今年大稻埕夏日節規劃3場煙火展演，其中開幕及閉幕日更加碼推出長達20分鐘的「煙火×無人機」燈光展演。更推出9公尺巨型蜘蛛人、180公尺主題水岸光廊，以及結合迪化街特色打造的「復古顛倒屋」互動裝置，串聯在地店家推出多項特色活動。台北凱撒大飯店推出「夏日煙火節住房專案」，每晚3699元起，若連住更超值，每晚只要3299元起，並加贈早餐。力推旅客可前往迪化街李亭香門市免費體驗平安龜手敲製餅工藝，傍晚時分可沿著迪化街漫步至大稻埕碼頭欣賞夕陽，並接著於夜晚迎接璀璨煙火。台北凱撒大飯店提到，此次住房專案贈送李亭香經典四入點心組，包含經典台派塩梅糕、白玉平西餅、金錢龜及貓派糕點，台北凱撒大飯店於暑假期間推出「清涼一夏 飯店有禮」加碼活動，即日起至8月底，凡於官網預訂任一住房專案，即可參加抽獎活動，獎品包含房型升等券、高鐵聯名商品等。台北凱達大飯店攜手天然蜂蜜氣泡飲品牌MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，平日含早餐每房3399元起，入住即贈清爽香甜的MELISSA蜂蜜氣泡飲，並可參加限定抽獎活動，有機會免費再獲得價值1200元的MELISSA木質龍眼蜜。入住主題專案，感受旅程無須人擠人、輕鬆在房內欣賞窗外煙火綻放夜空的絕美瞬間。想要升級打造更浪漫氛圍的旅客，則可選擇豪華套房，擁有獨立客廳、寬敞臥室以及景觀泡澡浴缸，打造猶如都會時尚精品豪宅般的住宿空間。原價2萬2800元專案價每房8999元起，除含兩客自助式早餐、MELISSA蜂蜜氣泡飲外，再加碼贈送Mini Bar及紅酒一瓶。台北車站智選假日酒店也從即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」，每房每晚2280元+15.5%起，除了含翌日早餐外，再加贈2張面額50元的「大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券」，大稻埕碼頭貨櫃市集集結近20家特色餐飲品牌，包含金色三麥、Pizza Lab 披薩實驗室、撸貓串燒、酒肉大稻埕、山海豆花、打卡咖啡、青花椒雞排、No Worries 好杯、Hot La美墨料理、MOLO、微醺碼頭等。