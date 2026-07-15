我是廣告 請繼續往下閱讀

假橄欖油早已敲警鐘？ 藍批「食安五環」淪蓋牌五步

黃建賓自曝吃咖哩飯才知「中標」 酸賴政府讓全民「誤食台毒」

5批問題油全靠業者通報 洪孟楷追問：食安雲、食安五環在哪？

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，行政院長卓榮泰15日赴立法院進行專案報告，國民黨團今（15）日痛批，整份報告「沒有道歉、沒有究責、沒有官員下台」，面對高達5700多噸問題油品流入市場，政府至今仍未完整交代流向，問題油回收率更不到一成。國民黨立委黃建賓更諷刺，總統賴清德自稱「務實的台獨工作者」，但今天台灣在民進黨治理之下，民眾面對的不再是「務實台獨」，而是「誤食台毒」。國民黨團上午召開記者會，書記長林沛祥表示，卓榮泰赴立法院專案報告，面對食安風暴只有詭辯、卸責，沒有任何官員願意負起政治責任。國民黨團提出「全面公開、全面追查、全面究責」三大要求，要求政府完整公布問題油品流向、稽查紀錄及行政處置，不能再擠牙膏式揭露資訊，讓國人只能靠媒體拼湊真相。林沛祥批評，民進黨政府最厲害的食安政策，不是「食安五環」，而是「不知道，就沒有事；不公開，就沒有危機；不調查，就不用負責」。早在今年1月，檢調就查出有業者涉嫌以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油販售，相關商品陸續下架，政府卻未向國人完整說明，直到媒體揭露，消費者才知道可能吃到假油。林沛祥指出，橄欖粕油是從橄欖榨油後剩餘的果渣，再透過化學方式萃取而成，若經不當加工、精煉或高溫處理，恐產生包括苯駢芘在內的多環芳香烴污染風險。假橄欖油與此次致癌油看似是不同案件，卻共同暴露政府食安管理問題；若非檢調介入、媒體揭露及地方政府持續追查，消費者是否仍會被蒙在鼓裡？林沛祥說，今年1月爆發假橄欖油，之後又出現致癌沙拉油，人民每天吃三餐「不是在玩俄羅斯輪盤」。真正的食安不是出事後才開記者會，真正的政府也不該「出事先蓋牌、揭穿再補救，最後沒人負責」，民進黨已將「食安五環」變成「蓋牌五步」。黃建賓表示，人民最大的恐慌來自「不知道」。他上週吃下便利商店販售、使用問題油品製成的咖哩雞肉飯，直到隔天看到媒體公布資訊，才知道自己「中標」。外食族如今吃飯如同踩地雷，不知道哪一天，自己吃過的食品就會登上問題產品名單。黃建賓說，賴清德自稱「務實的台獨工作者」，但民進黨執政之下，人民面對的卻是「誤食台毒」。早在今年1月，劣質橄欖油事件就已敲響油品安全警鐘，衛福部、食藥署當時究竟啟動多少次專案稽查？查驗多少家業者？是否針對國內油脂加工廠進行包括苯駢芘在內的致癌物檢驗及風險監測？政府都應向國人說清楚。黃建賓質疑，若當時相關部門積極擴大稽查國內油脂加工業者，是否可能及早阻止問題油流竄全台？2014年頂新黑心油事件爆發時，民進黨曾要求政府預防性下架，甚至要求總統道歉、行政院長下台，如今換成民進黨執政，「難道換了位置，食安標準也跟著換了嗎？」國民黨立委陳菁徽則批評，卓榮泰的專案報告沒有「對不起」、沒有「抱歉」，也沒有任何官員負責或下台，人民只看到行政院決策不斷髮夾彎。食藥署一開始稱291家下游業者也是受害者，因此不公布名單，隔天又改口揭露問題油資訊，之後專家會議再訂出問題油使用比例20%以上下架、20%以下保留的標準，但至今仍無法清楚說明科學依據。陳菁徽質疑，在問題油流向及風險尚未完全掌握前，政府不是應該先全面預防性下架，確認安全後再重新上架嗎？2014年民進黨在野時，曾要求政府「3日內公布流向」，如今問題油事件爆發已逾兩週，政府卻仍無法完整說明數千噸問題油究竟流向何處。她並指出，食藥署問題油專區資訊更新速度緩慢，部分問題油槽及產品流向仍未完整揭露，讓人質疑大量問題油是否早已被消費者吃下肚。衛福部長石崇良處理事件期間，還將油品重新上架爭議指向地方政府，要求石崇良向地方政府及國人道歉，並下台負責。國民黨立委洪孟楷表示，根據行政院專案報告，目前5批問題油合計高達5700多噸，但第一批由中聯通報，後續則分別由泰山、南僑及福壽等業者自主通報。14天內發現的5批問題油，全都仰賴業者通報，政府多年投入預算建置的食品雲、食安雲及「食安五環」，主動監測功能究竟在哪裡？洪孟楷指出，目前問題油回收率不到一成，其餘油品究竟流向何處？是否還有更多問題油？又有多少流入校園、被學童吃下肚？衛福部及教育部至今都沒有完整答案。他並要求行政院公開專家會議紀錄，說明「20%下架標準」究竟由誰拍板、依據為何，「誰決定20%的標準，誰就應該下台負責」。國民黨立委黃健豪則表示，過去多數民眾甚至沒聽過「苯駢芘」，如今卻因致癌油風暴，被迫認識新的化學名詞。他質疑，事件爆發至今，政府仍未說清楚苯駢芘究竟如何進入食用油，是原料、製程還是其他環節出問題；除目前已曝光的油脂業者外，衛福部是否全面稽查其他油脂廠，還是繼續等待業者自主通報？黃健豪強調，問題油成因尚未釐清、下游流向仍未完全掌握，政府卻已討論部分產品重新上架，「沒有真相，就不能上架」。行政院及衛福部應立即完整公開資訊、追查問題油流向並追究行政責任，卓榮泰也應為政府處理食安危機的失能向國人道歉。