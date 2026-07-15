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周六前西南風主導天氣 午後雷雨襲西半部

▲受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台東防焚風飆36度 各地高溫35度以上

中央氣象署預報員朱美霖表示，周六前（7月18日）台灣持續受西南風影響，南台灣整天有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主，西半部山區、大台北須防短延時強降雨及強陣風；周日（7月19日）起水氣略減，各地仍有午後雷雨，台東及部分近山區留意35至36度以上高溫。朱美霖指出，本周台灣主要都是受到「西南風」影響，周六之前南台灣整天斷斷續續會有陣雨，其他地區上午晴到多雲，午後有雷陣雨影響，特別是西半部山區、大台北，要留意「短延時強降雨、強陣風」的影響。朱美霖提及，周日至下周二（7月21日），太平洋高壓西伸增強，水氣雖然稍微減少，南台灣偶有局部短暫陣雨，其他各地以局部午後雷陣雨為主，午後較大雨勢主要集中在「各地山區」。氣溫方面，朱美霖提及，未來一周在西南風的環境下，背風面的台東可能受焚風影響，出現36度以上高溫，其他地區白天高溫則落在34至35度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷也要注意35至36度高溫。整體來說，西部天氣偏暖、偏熱，東半部高溫則在32至34度左右，各地早晚低溫25至28度。