小孟老師分析今（16）日十二星座運勢，金牛座、雙子座、巨蟹座財運旺，天秤座在感情上自然成功結緣，牡羊座有機會擺脫工作上的混亂，處女座在職場上領導有方。
牡羊座：
工作：順利擺脫混亂
感情：同心協力雙贏
財運：穩健投資財富
牡羊幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：排除一切誤會
感情：伴侶心有靈犀
財運：投資財富大賺
金牛幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：進修補充技能
感情：規劃婚後生活
財運：投資大賺一筆
雙子幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天秤
巨蟹座：
工作：從中脫穎而出
感情：親密互動增加
財運：財富充裕幸福
巨蟹幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
獅子座：
工作：逆轉負面形象
感情：適合多元表白
財運：學習理財知識
獅子幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：水瓶
處女座：
工作：職場領導有方
感情：有利勇敢示愛
財運：財富不斷增值
處女幸運色：綠色
貴人：射手
小人：雙子
天秤座：
工作：自然成功結緣
感情：出色言談舉止
財運：職位升財富增
天秤幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：解決棘手問題
感情：充滿陽光歡笑
財運：活用理財技巧
天蠍幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
射手座：
工作：懂得控制局面
感情：愛人熱情擁抱
財運：多種收入來源
射手幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：處女
魔羯座：
工作：不怕困難挑戰
感情：認識出色對象
財運：財運名利雙收
魔羯幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：積極提升技能
感情：珍視眼前愛人
財運：穩妥投資理財
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
雙魚座：
工作：喜歡改變困難
感情：留住感動回憶
財運：活用時間價值
雙魚幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：順利擺脫混亂
感情：同心協力雙贏
財運：穩健投資財富
牡羊幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：排除一切誤會
感情：伴侶心有靈犀
財運：投資財富大賺
金牛幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：進修補充技能
感情：規劃婚後生活
財運：投資大賺一筆
雙子幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天秤
巨蟹座：
工作：從中脫穎而出
感情：親密互動增加
財運：財富充裕幸福
巨蟹幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
獅子座：
工作：逆轉負面形象
感情：適合多元表白
財運：學習理財知識
獅子幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：水瓶
處女座：
工作：職場領導有方
感情：有利勇敢示愛
財運：財富不斷增值
處女幸運色：綠色
貴人：射手
小人：雙子
天秤座：
工作：自然成功結緣
感情：出色言談舉止
財運：職位升財富增
天秤幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：解決棘手問題
感情：充滿陽光歡笑
財運：活用理財技巧
天蠍幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
射手座：
工作：懂得控制局面
感情：愛人熱情擁抱
財運：多種收入來源
射手幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：處女
魔羯座：
工作：不怕困難挑戰
感情：認識出色對象
財運：財運名利雙收
魔羯幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：積極提升技能
感情：珍視眼前愛人
財運：穩妥投資理財
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
雙魚座：
工作：喜歡改變困難
感情：留住感動回憶
財運：活用時間價值
雙魚幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。