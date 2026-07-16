日前一位巴西Xbox玩家被盜用帳號，他向微軟客服求助時，客服卻表示，雖然能確認玩家帳號有異常存取，但無法修改、復原玩家帳號，所以拒絕幫他恢復帳號，甚至要玩家創立新帳號，重新購買遊戲。客服的回應讓玩家氣炸，並選擇以法律途徑向微軟求償，最終微軟被判決敗訴，需要恢復玩家帳號，並且還要支付精神損害賠償。
玩家帳號無法復原 怒告微軟成功
這位巴西玩家在論壇Reddit發文分享，自己在微軟客服得到回覆後，將微軟告上巴西簡易法庭，經過法院審理後，判決微軟敗訴，微軟必須在15天內復原玩家的帳號，以及數位遊戲資料庫。如果微軟沒有在15天內復原玩家帳號資料，將面臨每天巴西幣150元（約新台幣930元）的罰款。
另外，該玩家還針對微軟提出精神損害賠償金，法院判決，微軟必須支付給玩家巴西幣2000元（約新台幣1.25萬元）的精神損害賠償金 ，如果逾期支付精神損害賠償金，還會加上額外10%的罰款。
小蝦米對抗大鯨魚 數位版能否復原成難題
這位玩家令人更佩服的地方是，他只透過巴西《消費者保護法》提供的免費辯護律師服務，就上法庭，微軟卻是派出高達12位律師，準備300頁辯護文件，跟玩家對抗，這種小蝦米對抗大鯨魚成功的案例，讓其他玩家相當讚賞。
這個判決雖然可能不適用全球其他地區，不過也代表各大廠商長期掌握的數位內容，玩家有權利可提出挑戰。目前Sony已經宣布，2028年開始不再提供實體遊戲光碟，未來玩家們如果被盜帳號，如何復原帳號、曾經購買的內容，相當重要。
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這位巴西玩家在論壇Reddit發文分享，自己在微軟客服得到回覆後，將微軟告上巴西簡易法庭，經過法院審理後，判決微軟敗訴，微軟必須在15天內復原玩家的帳號，以及數位遊戲資料庫。如果微軟沒有在15天內復原玩家帳號資料，將面臨每天巴西幣150元（約新台幣930元）的罰款。
另外，該玩家還針對微軟提出精神損害賠償金，法院判決，微軟必須支付給玩家巴西幣2000元（約新台幣1.25萬元）的精神損害賠償金 ，如果逾期支付精神損害賠償金，還會加上額外10%的罰款。
這位玩家令人更佩服的地方是，他只透過巴西《消費者保護法》提供的免費辯護律師服務，就上法庭，微軟卻是派出高達12位律師，準備300頁辯護文件，跟玩家對抗，這種小蝦米對抗大鯨魚成功的案例，讓其他玩家相當讚賞。
這個判決雖然可能不適用全球其他地區，不過也代表各大廠商長期掌握的數位內容，玩家有權利可提出挑戰。目前Sony已經宣布，2028年開始不再提供實體遊戲光碟，未來玩家們如果被盜帳號，如何復原帳號、曾經購買的內容，相當重要。