我是廣告 請繼續往下閱讀

台日AI科技論壇 AI時代不再單打獨鬥

日本台灣形象展今（15）日在日本東京登場，經濟部龔明鑫部長率團出席，強調台日產業合作更進一步，共同穩固關鍵產業在全球的領先地位。這次形象展係象徵台日攜手迎向下世代產業合作的重要起點，共有154家台灣企業參展，規模較2023年日本形象展成長15%。日本長久以來是台灣最重要的經貿夥伴。2025年台日雙邊貿易總額達848.51億美元，日本為台灣第4大貿易夥伴，台灣則是日本第3大貿易夥伴，雙方互訪人數屢創新高，去年台灣訪日達673萬人次，台日經貿往來與產業合作持續深化。近年來，台積電赴熊本投資，不僅帶動台灣半導體供應鏈陸續在日本布局，也開啟台日產業合作的新階段。本屆形象展以 「Innovate for Tomorrow」（台日共創未來） 為主題，聚焦智慧製造、能源循環、智慧科技、智慧健康與文化生活等五大領域，透過AI製造、能源循環、智慧城市、智慧健康、台灣精品、品味台灣等館區展示，以及論壇及商機媒合，展現台灣創新實力。龔明鑫表示，在全球供應鏈重組、AI與淨零轉型持續推進的關鍵時刻，本屆形象展係象徵台日攜手迎向下世代產業合作的重要起點，共有154家台灣企業參展，規模較上屆成長15%，創歷屆海外形象展參展家數新高，顯示本次展覽深獲企業高度評價。台日從精密機械、半導體到AI與綠色科技，始終發揮互補優勢。面對新局，台積電加碼熊本二廠加速台灣供應鏈赴日佈局；而為提升AI算力，雙方更攜手推動高速光纖網路（IOWN）計畫，開創產業新契機。台日將透過核心技術的深度結盟與精準對接，攜手穩固關鍵產業在全球的領先地位。本次形象展特別舉辦「台日AI科技論壇」，邀集台日產官學研代表共同探討AI應用、半導體供應鏈、智慧製造及創新技術等議題，促進跨領域合作與經驗交流。龔明鑫指出，AI時代的競爭已不只是技術的競爭，更是供應鏈、人才及可信任夥伴的競爭，沒有單一國家可完成創新、也沒有一條供應鏈可以單獨因應挑戰。