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反擊國民黨惡意「連連看」！林楚茵：李四川要道歉退選？

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，國民黨立委徐巧芯近日拋出質疑，福壽實業董事長洪堯昆涉案後以1千萬元交保，更進一步追查發現背後複雜的企業關係鏈；媒體人黃揚明也指出，賴清德總統在月初出席台北寵物展時，曾與洪堯昆同框合照，引發政治攻防。對此，民進黨立委林楚茵反擊，那新北市長參選人李四川曾與天道盟幹部同場，親弟還是個「環保蟑螂」，要不要也道歉退選？林楚茵表示，國民黨惡意操作「連連看」，出席寵物展一張照片就無限上綱，硬扯賴清德、蘇巧慧與福壽關係密切。偏偏李四川也去寵物展蹭熱度，更打臉的是，攤開福壽及董事長洪堯昆的政治獻金明細，滿滿都是藍營政治人物，包括3次捐給國民黨共25萬元、侯友宜競選總統時10萬元，以及藍委鄭天財、馬文君、萬美玲、洪孟楷各3萬元，「福壽根本是藍友友！國民黨要不要出來道歉」。林楚茵續指，如果合照或出席活動就代表關係密切，李四川曾與天道盟幹部同場，也與遭法院認定為「環保蟑螂」、涉及侵占國有地的弟弟李賜福公開同台。又是黑道，又是魚肉鄉民，按照國民黨的「連連看」邏輯，李四川要不要道歉？要不要退選？最後，林楚茵更不客氣開嗆，出席公開活動、接受合法政治捐款，本來都沒有問題。但國民黨壞心操作邏輯荒謬，硬是造謠、貼標籤，反被自己的「連連看」迴力鏢直接打臉。