占卜師「道境塔羅」分析今（16）日十二生肖工作運勢與建議，屬蛇小心衝動發言造成失誤，屬馬容易受到過去的人事物影響，導致專注力下降，屬羊建議放下過去的不如意，把握重新開始的機會。
鼠
合作或溝通容易出現落差，彼此想法不容易達成共識。建議多花點時間確認細節，避免因誤解影響進度。
牛
一路努力的成果即將看見，但最後仍需要堅持。建議不要因疲累而放棄，再多撐一下就會有收穫。
虎
過去想放棄的事情，今天有機會重新燃起希望。建議相信自己的選擇，不要因一時低潮而退縮。
兔
原本可能發生的大變動有機會提前化解，但仍不能掉以輕心。建議把握調整的機會，避免重蹈覆轍。
龍
努力容易被忽略，或成果不如預期。建議別急著證明自己，持續累積實力，時間會替你說話。
蛇
容易因衝動發言或急於行動而造成失誤。建議凡事先思考再行動，速度放慢反而更有效率。
馬
容易受過去的人事物影響，導致專注力下降。建議把心力放回眼前工作，不要一直回頭看。
羊
心情逐漸從低潮中恢復，開始找到新的方向。建議放下過去的不如意，把握重新開始的機會。
猴
今天壓力較大，可能有工作告一段落或必須做出重大調整。建議接受改變，新的開始往往藏在結束之後。
雞
衝突有望化解，人際關係逐漸回穩。建議放下輸贏心態，主動修復關係，事情會比想像中順利。
狗
今天創意與行動力兼具，適合提出新計畫或挑戰新目標。建議勇敢展現實力，你的能力容易受到看見。
豬
對未來方向容易感到猶豫，遲遲無法下定決心。建議先釐清目標，再採取行動，不要因觀望而錯失機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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牛
一路努力的成果即將看見，但最後仍需要堅持。建議不要因疲累而放棄，再多撐一下就會有收穫。
虎
過去想放棄的事情，今天有機會重新燃起希望。建議相信自己的選擇，不要因一時低潮而退縮。
兔
原本可能發生的大變動有機會提前化解，但仍不能掉以輕心。建議把握調整的機會，避免重蹈覆轍。
龍
努力容易被忽略，或成果不如預期。建議別急著證明自己，持續累積實力，時間會替你說話。
蛇
容易因衝動發言或急於行動而造成失誤。建議凡事先思考再行動，速度放慢反而更有效率。
馬
容易受過去的人事物影響，導致專注力下降。建議把心力放回眼前工作，不要一直回頭看。
羊
心情逐漸從低潮中恢復，開始找到新的方向。建議放下過去的不如意，把握重新開始的機會。
猴
今天壓力較大，可能有工作告一段落或必須做出重大調整。建議接受改變，新的開始往往藏在結束之後。
雞
衝突有望化解，人際關係逐漸回穩。建議放下輸贏心態，主動修復關係，事情會比想像中順利。
狗
今天創意與行動力兼具，適合提出新計畫或挑戰新目標。建議勇敢展現實力，你的能力容易受到看見。
豬
對未來方向容易感到猶豫，遲遲無法下定決心。建議先釐清目標，再採取行動，不要因觀望而錯失機會。
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