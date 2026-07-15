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▲歐洲廣播聯盟（EBU）與歐洲田徑聯合會（European Athletics）攜手合作，於近日正式公布全新媒體轉播指引，呼籲各大廣播機構與導播將鏡頭重新聚焦於運動員的「競技表現」與「專業技術」。（圖／翻攝自歐洲廣播聯盟）

避開「妥協性鏡頭」 轉播應回歸技術本質

奧運選手吐露心聲：攝影機定位令人分心

為了遏止女性運動員在體育轉播中遭到「性化（sexualized）」，歐洲廣播聯盟（EBU）與歐洲田徑聯合會（European Athletics）攜手合作，於近日正式公布全新媒體轉播指引，呼籲各大廣播機構與導播將鏡頭重新聚焦於運動員的「競技表現」與「專業技術」，而非女性運動員的軀體。根據《Dexerto》報導，這份長達23頁、名為「提高標準（Raising the Bar）」的指導文件，明確列舉了過往賽事轉播中的爭議畫面，指出許多對女性運動員身體特定部位的特寫、低角度拍攝，以及缺乏實質技術分析或敘事價值的「慢動作重播」，嚴重削弱了運動競技的專業性。指引中引用了跳高、撐竿跳、跳遠及徑賽等項目的實際轉播畫面作為範例，指出容易讓運動員陷入尷尬、或呈現「暗示性」的拍攝角度。依據最新規範，轉播單位應避免以下拍攝手法，包括背部特寫、避免從選手後方進行過度貼近的緊湊拉近鏡頭；低角度仰拍、禁止將攝影機置於運動員下方，捕捉容易導致暴露的畫面。無意義的慢動作、減少對技術分析或賽事敘事毫無幫助的身體慢動作重播。指引建議，轉播應多採用寬廣視角，完整呈現選手的助跑、起跳與關鍵動作技術，以展現運動員的力與美。歐洲廣播聯盟體育部執行總監基蘭（Glen Killane）表示，「透過特定的鏡頭角度和剪輯選擇，將女性運動員『性化』的現象，至今仍是許多體育轉播中亟待解決的重大問題。」基蘭強調，過度聚焦於身體部位的特寫，以及無助於賽事解說的慢動作畫面，是目前田徑賽事媒體報導中顯而易見的弊病，亟需業界共同做出改變。這項新指引的推出，獲得了運動員群體的熱烈支持。英國奧運撐竿跳名將布拉德肖（Holly Bradshaw）坦言，不恰當的攝影機位置已經嚴重影響了選手在賽場上的表現。布拉德肖表示，「包括我在內的許多運動員，都曾遇過在競爭激烈的賽場上，無法專注於自身表現，反而必須分心去注意攝影機位置與角度的窘境」。她更進一步揭露，自己曾因轉播畫面而在社群媒體上遭遇言語騷擾，甚至目睹自己與其他運動員在比賽中的慢動作影片，被不法網民惡意剪輯成「不雅影片」在網路上流傳。目前這份指引已正式發布並提供給歐洲所有轉播女性田徑賽事的媒體機構。歐洲廣播聯盟強調，媒體轉播擁有引導大眾審美與社會輿論的強大力量，未來的賽事報導應重回體育本質，著重於運動員的「技術能力與引人入勝的競技故事」。