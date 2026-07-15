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2026年世界盃4強最後一戰將於明（16）日凌晨3點登場，由阿根廷對決英格蘭，勝者將晉級決賽與西班牙爭奪冠軍。國際足總（FIFA）賽前公布裁判名單，由44歲、摩洛哥籍主裁判艾爾法斯（Ismail Elfath）執法。不過這項安排隨即引發英國媒體熱議，認為這位裁判與梅西（Lionel Messi）有著特殊緣分，甚至被形容是梅西的「幸運裁判」。英國媒體《每日郵報》在賽前以「無視陰謀論！梅西在英格蘭、阿根廷的4強賽中，抽中了他『最喜愛的裁判』」為題進行大篇幅報導。報導指出，現年44歲的艾爾法斯，與梅西有著極深的淵源。他在卡達世界盃決賽時擔任第4裁判，見證了阿根廷舉起大力神盃。在梅西於2023年7月加盟美職聯邁阿密國際後，艾爾法斯曾4度擔任梅西出賽場次的主裁判。嚇人的是，這4場比賽梅西率領的球隊取得「全勝」的戰績，且梅西個人狂轟5顆進球。如此高的勝率，讓英格蘭媒體在賽前神經緊繃。除了幸運光環，《每日郵報》同時嚴正警告英格蘭球員必須在場上保持冷靜，因為艾爾法斯是一名「掏牌毫不猶豫」的鐵血判官。數據顯示，艾爾法斯在本季執法的10場美職聯比賽中，就瘋狂掏出了41張黃牌、3張紅牌。到了本屆世界盃，他也維持了一貫的執法尺度，目前在吹罰的3場比賽中，已經累計掏出8張黃牌與1張紅牌。英格蘭陣營之所以對這位裁判充滿戒心，除了他與梅西的淵源，還因為他在本屆淘汰賽中曾出現判罰瑕疵。在淘汰賽第二輪挪威對陣法國的比賽中，挪威後衛阿熱（Kristoffer Ajer）在禁區內絆倒巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）。艾爾法斯第一時間拒絕判罰點球，最終是在VAR介入下才推翻初始判罰、改判點球。這起事件讓英格蘭媒體對他關鍵時刻的判斷力打上問號，直言「他在最近執法的比賽中，就曾留下極具爭議的瞬間。」