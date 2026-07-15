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▲四重溪溫泉季以冰藍光海、星河燈景及主題光影藝術，打造夢幻夜間景觀，吸引遊客駐足拍照。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府主辦的「2025-2026屏東四重溪溫泉季」，榮獲「2026英國IAA倫敦設計獎（London Design Awards）」概念設計－展覽與活動類金獎肯定，展現屏東在觀光策展、光環境設計與地方品牌營造的卓越成果，成功將四重溪溫泉季推向國際舞台。縣府表示，本屆四重溪溫泉季於114年11月21日至115年3月1日舉行，以溫泉的流動、蒸氣與暖意為設計靈感，透過冰藍光海、星河燈景、入口意象裝置及多層次光影藝術，打造夢幻夜間景觀，讓遊客在泡湯之餘，也能沉浸於結合自然山林與燈光藝術的療癒氛圍，重新感受四重溪的獨特魅力。交通旅遊處指出，四重溪溫泉季多年來以「溫泉、光影、旅遊」為核心，串聯車城四重溪及牡丹旭海地區的溫泉文化、自然景觀與觀光資源，透過主題燈飾、景觀營造及沉浸式夜間體驗，打造屏東最具代表性的冬季觀光品牌。縣府表示，此次獲得倫敦設計獎金獎，不僅肯定活動在策展、設計與場域整合上的創新成果，也展現屏東將地方文化與自然景觀轉化為國際級觀光品牌的實力。這份榮耀屬於所有參與策展、設計、施工及活動營運團隊，更象徵屏東持續以創新設計與觀光能量，將地方之美推向世界。