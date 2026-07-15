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台積電法說會將在周四舉行，華爾街關注台積電法說釋出的訊號，本周一先公布6月營收達4426.8億新台幣，月增6.2%、年增67.9%，創單月歷史新高。最新公布的營收數據，也進一步印證了華爾街最大避險基金之一的精準押注。富豪投資人、Sanders Capital 創辦人山德斯（Lewis Sanders）重押美股台積電，有望持續迎來利多。根據美國財經媒體《Benzinga》報導，台積電於週一公布6 月營收年增率高達 67.9%，使 2026 年上半年總營收達到 2.4 兆新台幣（約 750 億美元），較去年同期大幅成長 35.6%。此亮眼數據正逢台積電預計於週四公布第二季財報之前，投資人正急切尋找關於 AI 需求與資本支出的最新線索。億萬富豪投資人、Sanders Capital 創辦人山德斯（Lewis Sanders）持有約 2,810 萬股台積電股票，價值高達 95 億美元。這使得這家半導體巨頭成為該機構的第一大重倉持股，約占其整體股票投資組合的 11.3%。根據財經媒體Investing.com紀錄Sanders Capital的持股比例，美股台積電ADR是山德斯持股比例最高者，排第二的是Google母公司Alphabet，價值高達82億美元，占持股10%；排第三的是雲端運算服務商亞馬遜，約占持股7%；蘋果公司占比僅排第八，人工智慧巨頭輝達更只有1.5%。這一持股配置，反映出他對處於半導體供應鏈核心地位的台積電有著極高信心，報導提到，與輝達、超微和博通等晶片設計商不同，台積電負責為業界眾多科技巨頭製造驅動 AI 伺服器的先進晶片。 隨著 AI 支出加速，台積電已成為先進晶片需求暴增下的最大受益者之一。儘管台積電股價在過去兩年中強勢大漲，山德斯依然維持其作為該機構最大投資之一的地位，代表了他對 AI 長期成長前景的持續信心。預計於週四的法說會中，將更深入展現台積電管理階層對 AI 相關需求、先進封裝產能以及資本支出的最新展望。這三大關鍵領域將是投資人密切關注的焦點，藉此尋找半導體產業多年成長週期是否依然穩固的訊號。山德斯並非唯一押注台積電的贏家。這家晶圓代工龍頭依然是多家知名避險基金的摯愛，包括 Fisher Asset Management、Coatue Management、Tiger Global Management 和 Viking Global Investors 等公司，這也反映出台積電在供應全球頂尖 AI 晶片設計商方面扮演著無可替代的核心角色。