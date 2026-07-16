《鏈鋸人》作者藤本樹人氣短篇漫畫《驀然回首》真人版電影再公布全新卡司！除了出口夏希、蒔田彩珠分別飾演主角藤野與京本外，菅田將暉、宮藤官九郎、野呂佳代等人也確定加盟，電影由《小偷家族》名導是枝裕和同時擔任導演、編劇及剪輯，將於9月11日同步於日本、台灣上映。
神作《驀然回首》獲獎無數 首部真人改編
《驀然回首》改編自藤本樹2021年發表於「少年Jump＋」的同名短篇漫畫，描述對漫畫充滿熱情的藤野，與擁有驚人繪畫天分的京本，因校刊四格漫畫結識，兩人一路攜手創作、共同成長，卻在人生中遭遇無法預料的重大轉折。
作品推出後廣受好評，不僅拿下《這本漫畫真厲害！2022》男性部門第一名，2024年動畫電影版也榮獲第48屆日本電影學院獎最佳動畫片，真人版則是藤本樹首部真人電影改編作品。
菅田將暉飾《少年Jump》編輯 首合作是枝裕和直呼超興奮
此次公布的新卡司中，菅田將暉飾演《週刊少年Jump》漫畫編輯前田，負責接下藤野與京本共同完成的漫畫作品；宮藤官九郎則飾演促成兩位少女相遇的國小老師玉井。此外，野呂佳代、池田良、佐佐木光結及山田真步也加入演出，分別飾演藤野的家人與老師等重要角色。
首度與是枝裕和合作的菅田將暉透露，拍攝《驀然回首》期間始終處於興奮狀態，不僅好奇自己飾演的編輯角色是否有真實人物原型，也對劇組進入漫畫編輯部拍攝感到驚喜。他還分享，某次清晨拍攝時，看見飾演藤野與京本的兩位演員同時揉著眼睛，讓他一瞬間彷彿真的走進原作世界，至今仍印象深刻。
同樣首次參演是枝裕和作品的宮藤官九郎則笑說，拍攝期間劇組在秋田縣仁賀保市取景，當地居民為了保密，甚至連電影名稱都絕口不提，直到消息正式公開後，他才終於鬆了一口氣，也大讚拍攝現場氣氛溫暖，讓自己能很自然地投入演出。
重現13年羈絆 埋首畫畫、追求夢想
電影預告重現藤野與京本因漫畫相遇、共同創作的青春歲月，從兩人埋首畫稿、投稿漫畫，到一步步追逐夢想的過程都一一呈現。預告最後以童年京本一句「藤野，妳為什麼會畫畫呢？」作結，呼應兩位主角跨越13年、因漫畫而結下的深厚羈絆，也再次點出作品關於創作、夢想與人生選擇的核心主題，《驀然回首》真人版將於2026年9月11日在台灣上映。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《驀然回首》改編自藤本樹2021年發表於「少年Jump＋」的同名短篇漫畫，描述對漫畫充滿熱情的藤野，與擁有驚人繪畫天分的京本，因校刊四格漫畫結識，兩人一路攜手創作、共同成長，卻在人生中遭遇無法預料的重大轉折。
作品推出後廣受好評，不僅拿下《這本漫畫真厲害！2022》男性部門第一名，2024年動畫電影版也榮獲第48屆日本電影學院獎最佳動畫片，真人版則是藤本樹首部真人電影改編作品。
此次公布的新卡司中，菅田將暉飾演《週刊少年Jump》漫畫編輯前田，負責接下藤野與京本共同完成的漫畫作品；宮藤官九郎則飾演促成兩位少女相遇的國小老師玉井。此外，野呂佳代、池田良、佐佐木光結及山田真步也加入演出，分別飾演藤野的家人與老師等重要角色。
首度與是枝裕和合作的菅田將暉透露，拍攝《驀然回首》期間始終處於興奮狀態，不僅好奇自己飾演的編輯角色是否有真實人物原型，也對劇組進入漫畫編輯部拍攝感到驚喜。他還分享，某次清晨拍攝時，看見飾演藤野與京本的兩位演員同時揉著眼睛，讓他一瞬間彷彿真的走進原作世界，至今仍印象深刻。
電影預告重現藤野與京本因漫畫相遇、共同創作的青春歲月，從兩人埋首畫稿、投稿漫畫，到一步步追逐夢想的過程都一一呈現。預告最後以童年京本一句「藤野，妳為什麼會畫畫呢？」作結，呼應兩位主角跨越13年、因漫畫而結下的深厚羈絆，也再次點出作品關於創作、夢想與人生選擇的核心主題，《驀然回首》真人版將於2026年9月11日在台灣上映。