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蔣萬安高民調合情合理！王世堅：小時候胖不是胖

綠營台北市長參選人沈伯洋近期民調表現引發討論，更有媒體人質疑其選情低迷，甚至傳出民進黨台北市議會黨團恐「放生」。對此，民進黨立委王世堅今（15）日受訪時力挺沈伯洋，強調現任台北市長蔣萬安握有執政優勢，民調領先並不意外，更以一句「小時候胖不是胖」形容選情仍有變化空間。近期沈伯洋在社群平台發文，鮮少獲得同黨北市議員公開互動，也讓外界揣測是否出現黨內支持力道不足的情況，甚至傳出可能面臨「換將」的說法。另一方面，由於王世堅在台北市擁有一定知名度與支持度，也被外界點名可能成為接替人選。對此，王世堅今天出席民進黨中常會前受訪時，面對媒體提及自己是「當紅炸子雞」人選，他一聽連忙駁斥：「我絕對不是、我絕對不是、我絕對不是」，強調自己並非外界所傳的替代人選。談到沈伯洋目前的民調表現，王世堅認為，蔣萬安身為現任市長，掌握台北市政資源，民調較高本來就是合情合理，但是「小時候胖不是胖」。對於外界盛傳的「換將」說法，沈伯洋稍早也親自回應，笑稱相關傳聞「想像力非常豐富」，還幽默表示，台灣的導演、演員與編劇實力都很強，需要一個良好環境做整合；若有人想應徵編劇，或想跟這些編劇較勁，「可能還不夠」，以此否認相關換將傳聞。