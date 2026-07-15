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曾獲第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」的香港影壇重要推手施南生，13日晚間安詳辭世，享壽75歲。消息曝光後震驚影壇，曾與施南生合作、淡出演藝圈多年的女星王祖賢今（15）日也在小紅書上發文悼念，曬出昔日珍貴合照，感性寫下：「我永遠敬愛的姐姐，音容宛在，風範長存。」而王祖賢當年因為演出《倩女幽魂》一炮而紅，幕後推手也是施南生，兩人伯樂與千里馬的情誼更是娛樂圈津津樂道的佳話。王祖賢在小紅書分享一張多年前與施南生等人的合照，照片中眾人對著鏡頭露出笑容，留下珍貴回憶。她感性寫道：「當我還是小毛丫頭的時候！是您給予我機會，南生，我永遠敬愛的姐姐～音容宛在，風範長存。」文末更附上多個雙手合十符號，表達不捨之情。施南生自2022年起因免疫系統問題導致健康狀況欠佳，近月又因細菌感染，引發多重器官衰竭，於13日晚間在香港養和醫院安詳辭世，享壽75歲。電影工作室有限公司證實，她離世時家人及摯愛親友陪伴在側，相關追思及告別式安排將另行公布。回顧王祖賢與施南生的情誼，當年王祖賢毛遂自薦自己演出「聶小倩」一角，雖然一開始因為身高太高、性格陽光被拒絕，不過王祖賢主動自減片酬，因此施南生決定給她機會。當她換上素雅古裝、走出試衣間的瞬間，驚豔的古典扮相徹底說服了劇組，成功獲得了徐克的首肯，最終造就了影史經典《倩女幽魂》。