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富邦金控今（15）日公布2026年6月自結合併稅後淨利94.9億元；累計今年前6月合併稅後淨利973.4億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為6.67元，也再奪金控獲利雙冠王。同時，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分損益，6月金控合計197.3億元，累計前6月金控合計910.7億元；金控6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益292.2億元，累計前6月共1884.1億元，超越歷年全年獲利表現，總計每股稅後盈餘為13.17元。富邦金也說明，由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。富邦金表示，6月各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單6月及累計前6月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單6月及累計前6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益，也創下歷史同期新高紀錄。富邦人壽6月稅後淨利16.9億元，累計前6月稅後淨利555.8億元；加計單6月及累計前6月FVOCI權益工具稅後處分損益180.9億元及876.6億元後，單6月及累計前6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益分別為197.8億元及1432.4億元。本月獲利在台股震盪下依然表現強勁，單6月及累計前6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益均創下歷年同期新高，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，台股部位實現資本利得，且本月進入除息旺季增加現金股息收入。債市方面，美國良好經濟數據表現，與油價下跌交互影響，美國公債呈現短率上升、長率震盪走勢。富邦人壽以能穩定提升經常性收益，做好資金管理為目標。匯市方面，聯準會6月份貨幣政策會議立場鷹派，下半年升息預期帶動6月美元兌台幣升值1.4%，匯率波動可由外匯價格變動準備金提存或沖抵。後續將持續關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。在資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度(TIS)資本水準維持良好，6月底自結淨值比率逾15%，較第一季淨值比11.5%顯著提升，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。北富銀6月稅後淨利52.0億元，較去年同期成長36%，單月獲利首次突破50億元，主要受惠股息收入挹注，以及存、放款規模持續擴大與財富管理業務成長，帶動營收提升。累計前6月稅後淨利257.3億元，較去年同期成長32%，續創歷史新高。在業務表現方面，海外及個人放款需求穩健成長，帶動放款餘額較去年同期成長15%；受惠基金及保險商品銷售成長，上半年財管收益較去年同期成長逾4成；信用卡有效卡數及簽帳金維持穩定成長，受惠出國旅遊需求熱絡，海外消費金額較去年同期成長24%。截至6月底，逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1,113%，資產品質維持良好。富邦產險今年6月稅後淨利9.5億元，累計前6月稅後淨利55.9億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單6月及累計前6月合計金額分別為15.1億元及74.2億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，6月整體簽單保費69.2億元，較去年同期成長10%，其中水險受惠於深化客戶經營及專業風險管理服務，單月簽單保費較去年同期成長42%表現尤為突出；另電動車險在完整商品佈局及數位投保平台帶動下，單月簽單保費較去年同期成長40%，進一步推升整體車險業務成長表現優於市場平均水準。累計前6月簽單保費收入402.9億元，較去年同期成長8%，簽單市佔率24.9%，穩固市場領導地位。富邦證券6月稅後淨利26.0億元，累計前6月稅後淨利110.2億元，較去年同期成長172%，上半年累計獲利突破百億元，且已超越去年全年獲利，單月及累計獲利均續創歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股市場交易熱絡，6月台股日均成交量維持高檔，累計上半年台股日均成交量達1.3兆元，推升經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長133%。同時，受市場行情走揚帶動，金融資產部位表現良好，相關收入較去年同期成長172%。富邦證券在經紀、財富管理及金融資產部位收入同步成長下，上半年整體營運維持穩健表現，累計獲利續創新高。富邦投信6月稅後淨利1.4億元，累計前6月稅後淨利8.9億元，分別較去年同期成長59%和75%，單月及累計獲利均續創歷年同期新高，展現強勁獲利動能與穩健成長實力。6月獲利動能主要受惠於資產管理規模持續擴大，至6月底已突破1.6兆元，再創歷史新高。除5月IPO的富邦台灣龍耀主動式ETF於6月持續吸引資金流入外，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金和富邦台美雙星多重資產型基金表現亮眼，基金規模自今年以來逐月攀升，分別較去年同期成長254%及104%，成為帶動管理費收入及獲利成長的重要動能。