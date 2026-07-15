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曾在人氣台式 BL 劇《約·定》中，以高挑身材與溫暖深情的「言兆綱」一角累積不少死忠粉絲的台灣新生代演員廖偉博，平時多以戲劇、廣告與舞台劇作品和大家見面的他，這次不僅「演而優則唱」，與越南國民級實力唱將 Quang Vinh（陳光榮）的合作邀請合唱全新深情單曲〈想哭時抱著我〉，助陣合唱與擔任台灣版MV主演。私底下其實對音樂抱有極大熱忱的廖偉博，在收到 Quang Vinh 的跨海邀請時毫不猶豫便答應。令人驚豔的是，偉博這次不只在 MV 中發揮招牌的細膩演技，更大展「隱藏版好歌喉」，與 Quang Vinh 進行了深情的台越深情合唱。廖偉博溫柔而深邃的聲線，搭配他對情緒的敏銳捕捉，為這首歌注入了截然不同的靈魂層次。這次〈想哭時抱著我〉台灣版 MV 拋開傳統的輕鬆 Vlog 形式，展現了濃厚的電影美學。導演 Lương Sơn 與攝影指導 Khánh Ngô 以「另一個我」為核心靈感，將台北既寫實又浪漫的氛圍完全捕捉。MV 大量取景於台北街邊咖啡館、公車站、熙來攘往的十字路口與高樓天際線，將大家熟悉不過的台北日常，轉化為超有質感的平行宇宙。Quang Vinh 飾演一位事業有成、卻在都市繁華中感到莫失莫忘的孤獨男子；而廖偉博則化身為一位生活平凡、安靜內斂的「城市守望者」。導演巧妙運用「平行剪接」技術，讓 Quang Vinh 的「白日明亮卻疏離」與廖偉博的「黑夜寂靜而深沉」產生強烈對比。談到為何將這支壓軸作品設定在台灣？Quang Vinh 坦言自己其實來過台灣非常多次，但這次與廖偉博的合作感受格外特別：「每次來到台灣，我都覺得周遭的氛圍很輕柔，即使台北的城市步調熱鬧繁忙，卻依然能給人一種『被療癒』的安定感。」他表示，當初在尋找第三版 MV 的靈感時，腦中第一個浮現的就是台灣，也正因為這座城市的溫度，才能讓這支收錄於概念專輯《Tim》中的重要作品，完美呈現出內斂而平靜的力量。