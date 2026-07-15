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▲網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享夏季必買冰品，「樂天雪見大福」（售價399元）」爆紅。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲除了冰品掀起討論，好市多近期上架的各式消暑商品也吸引不少會員關注。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

天氣熱到受不了，不少民眾最近直奔好市多補貨消暑。除了戲水用品熱賣外，售價399元的「樂天雪見大福」也因會員推薦掀起討論，甚至傳出有門市一度買不到；至於269元的「經典牛奶冰淇淋」，更是不少會員家中冰箱的常備品，直呼「想到就挖一球來吃」。近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享夏季必買冰品，其中「樂天雪見大福」（售價399元）」爆紅，原PO直呼口感介於甜點與冰淇淋之間，「兩個願望一次滿足」，貼文曝光後立刻吸引不少會員留言推薦。不少會員表示「昨天才買了兩盒」、「不小心就會吃太多」，還有人分享最佳吃法，「從冷凍庫拿出來退冰約3分鐘，口感超讚。」此外，好市多常態熱銷的「經典牛奶冰淇淋」（售價269元）同樣擁有大批死忠粉絲，被不少人列為家中冰箱常備品，網友紛紛表示「我們家都一盒接一盒買」、「牛奶冰真的怎麼都吃不膩」、「冬天也照吃」。除了冰品掀起討論，好市多近期上架的各式消暑商品也吸引不少會員關注。有人分享替孩子購入玩沙玩具，也有人看到大型戲水設施笑說「我以為那個是游泳池」，其他像是游泳池、防曬用品、電扇、冷氣，以及各式飲料等夏季商品，也都是近期賣場熱門品項。另外，「熊熊涼感靠枕」（售價589元）更因超萌造型成為話題商品，只見熊熊戴著帽子、蓋著小被子，一副悠閒避暑的模樣，讓網友忍不住笑喊「熊熊也太愜意了吧」、「這熊是真的要去度假了是不是」、「前幾天有看到，很多人買耶」，可愛外型成功擄獲不少會員的心。