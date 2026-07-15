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金融監督院長：虛心接受批評

韓國股市近期劇烈變動引發市場不安，根源直指追蹤三星與SK海力士的個股槓桿ETF。對此，韓國總統李在明今（15）日正式下達指示，要求金融監管當局必須「迅速且妥善地制定配套與補救措施」，以穩定市場秩序。根據《韓聯社》報導，李在明於15日上午主持工作匯報時，聽取了韓國交易所（KRX）理事長鄭恩甫的報告，並在會上當場做出上述指示，要求交易所與金融監管機構攜手，儘速遏止單一個股槓桿ETF助長股市投機風氣的現象。在對交易所下達指示前，李在明還向金融監督院（FSS）院長李燦珍提出質疑。李在明提及市場上對於槓桿ETF的諸多批評，並詢問李燦珍「最近似乎被罵得很慘？」李燦珍則回應說，「作為市場的管理者，我們責無旁貸，目前正在虛心地接受社會各界的批評與懲處」。事實上，李燦珍在2026年6月的新聞聯絡會上，就曾對媒體坦言，對於當初批准開放槓桿ETF的決策深感悔意，表示「我現在經常後悔，當初是不是應該誓死阻擋這項制度的引進」。近期韓國股市波動度顯著擴大，槓桿ETF已被市場視為放大漲跌幅、加劇不穩定性的主要元兇。目前韓國當局透過「市場狀況檢查會議」，著手評估修正現行制度與補強配套措施。