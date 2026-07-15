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黃國榮證實中央有意見 強調食安「查到哪、公布到哪」

致癌油事件持續延燒，媒體報導，行政院9日院會討論問題油品議題時，行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面詢問台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」台中市政府起初未正面證實此事，但在媒體持續追問下，黃國榮今天終於鬆口表示，中央當時確實對台中率先公布問題油品第二層、第三層流向表達不同意見，不過現階段「最重要的還是攜手合作解決問題」。媒體報導指出，卓榮泰在9日行政院會中，針對台中市率先公布問題油品流向表達不滿，並當面質疑黃國榮「為什麼要搶快？」消息曝光後，引發在野陣營猛烈抨擊。民眾黨主席黃國昌及民眾黨立法院黨團總召陳清龍痛批，卓榮泰若真因地方政府搶先公布食安資訊而表達不滿，「真的可以下台了！」台北市長蔣萬安也批評，中央政府不只是蓋牌，更是包庇、無能，行政院長無論在行政院會或立法院都對外「大小聲」，形同官箴淪喪，愧對人民。身為事件當事人的台中市副市長黃國榮，今（15）日下午透過市府發言系統回應表示，中央當時確實對台中市率先公布問題油品第二層、第三層流向表達不同意見，但現階段最重要的是中央、地方攜手合作，共同解決食安問題。黃國榮強調，食安攸關民眾健康，不能等待，更沒有妥協空間。市長盧秀燕的政策方向始終非常明確，就是「查到哪、公布到哪」，市府將持續以最高標準追查問題油品流向，並即時公開相關資訊，全力守護市民食品安全。