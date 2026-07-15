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教授宣傳展覽研究成果 女博班生入鏡太吸睛

▲芝加哥大學中國籍副教授譚宸浩近日在X發布貼文，分享參加AI展的照片，意外讓女博班生Summer爆紅。（圖／翻攝自X）

美女博班生Summer爆紅後遭騷擾

美國芝加哥大學電腦科學與資料科學系副教授譚宸浩，近日在X平台發布參加在韓國首爾舉辦的2026「國際機器學習大會」(ICML 2026) 的參展照，宣傳研究成果。沒想到，貼文一名女學生入鏡的畫面，意外吸引全球網友目光，瞬間湧入數百萬觀看量。這名叫「Summer」的女學生，目前是芝加哥大學的博班生，IG時常發布許多網美辣照。在這次意外爆紅後，她也收到許多騷擾，不得不對外發聲。整起事件源於譚宸浩的一篇X貼文，他日前發文表示，「歡迎來看看我們關於AI科學家和復現實驗智慧體的研究海報」，並貼出他本人和海報的合照。不過，他在貼文同時貼出另一張圖並寫道，「歡迎來看我們，關於多智能體交互中互動稅的研究海報」，而站在海報前的就是女學生吸引了所有人的目光。這名女學生被發現是芝加哥大學就讀Summer Ann，在Linkedin上標註了擁有密西根大學電腦科學與生物學背景，正在攻讀芝加哥大學博士，他是軟體工程師、AI資安領域的新創CEO，同時身兼演員、歌手及模特兒，IG原本就擁有破萬粉絲，可看到許多外拍美照與寫真。不過，貼文才曝光不久，超過百萬人點閱，譚宸浩過了約兩天後將帳號關閉成私人，目前已無法觀看。沒想到，這次意外爆紅也讓Summer受到許多騷擾訊息，迫使她不得不親自發聲，Summer Ann在Instagram發文表示，ICML 是我參加過最棒的會議體驗之一。我遇見了許多出色的新創公司創辦人和研究人員，他們真心激勵我不斷成長。對於每一位真正對我的研究、我的新創項目，以及我在 AI、機器學習與醫學交叉領域的工作感興趣的人，對此她深表感激。對於網路社群上流傳的照片，她坦言，當下狀態很疲憊、也未整理妝容、直到有人詢問，她才明白發生了什麼事，不過這讓她有些遺憾，因為當時她的海報發表前排了許多人，原本很開心有人對她的研究感興趣。但如今社群上出現兩種聲音，有人認為她有「外貌、才智、運氣、優渥的家庭」，將她定位成模特兒、演員、歌手、CEO與博士生於一身的人生勝利組。也有人認為，她是靠整形博取名氣和關注度的人。她強調，「一直以來都靠自己打拼。如果看起來我做了很多事情，那是因為我不得不這麼做。我並非出生於優渥家庭，我唯一的優勢就是天生懷抱著遠大的夢想，而這正是驅使我至今一切努力的動力。我並不為自己的成就感到自豪，因為我對自己要求極高。但如果有一件事是我引以為傲的，那就是我從未放棄過自己努力的方向。我從未宣稱自己完美、傑出或成功。我仍在努力成為我想成為的人。」她也提到，在 X、Facebook 和其他平台上遭受了大量的騷擾與物化言論。這些人常以「因為我從事過模特兒工作，所以某種程度上是我自找的」，將行為合理化；她強調，這種邏輯與那些指責受害者穿著的言論一樣，模特兒只是自己的其中一份工作。