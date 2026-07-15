金曲歌后張秀卿原定於7月11日重返故鄉台南舉辦《張秀卿辣妹駕到2 巡迴演唱會》，然而受到強颱巴威攪局宣布延期，今（15）日改至10月10日原場地開唱，恰巧遇上韓團BIGBANG大巨蛋演唱會。消息曝光後，張秀卿向歌迷激動喊話：「辣妹與粉絲的約定不見不散！」
颱風攪局！張秀卿演唱會延至10/10開唱
張秀卿今正式宣布《辣妹駕到2》確定延期至10月10日原場地開唱，得知這個喜訊後，她難掩興奮之情，第一時間激動喊：「辣妹與粉絲的約定不見不散！」正式日期曝光後，眾多粉絲也紛紛留言打氣：「秀卿姐安全第一，我們就算等到國慶日也一定要去現場跟辣妹同嗨！」、「票都買好了，一輩子都是辣妹的粉絲！我們10月10日台南見，力挺到底啦。」
看到無數溫暖的留言，張秀卿坦言自己感動得眼眶泛紅，她感性表示：「這陣子因為氣候因素導致籌備已久的演出被迫喊卡，內心確實相當煎熬與失落，但看到粉絲們用實際行動力挺，讓她深刻感受到粉絲們滿滿的愛與不離棄。」此外，張秀卿也向大家保證，所有的等待絕對都是值得的，10月份的演出內容只會更升級、更精彩，絕對不辜負大家的苦心等待。
張秀卿演出延後三個月 網憂破戒「復胖」本人回應
為了這場演唱會，張秀卿早在數個月前就開啟了地獄式的魔鬼身材管理計畫，不僅嚴格控管飲食，更搭配高強度的運動，成功變身神力女超人，重返當年巔峰狀態。如今演出的時間整整往後延了三個月，不少粉絲也開玩笑地關心，她會不會在接下來的幾個月內不小心破戒「復胖」，對此，個性幽默爽朗的張秀卿大笑說粉絲們放一百個心，絕對會繼續保持運動、嚴格監控自己的體態，絕不讓身材破功，「雖然演唱會因為颱風攪局延期，但我身上的戰鬥力可沒有過期，神力女超人10月會繼續發威！」
主辦單位也特別提醒所有已購票的觀眾，原先規劃的票券皆具有效力，未辦理退票者屆時只需在10月10日當天，持原7月11日的票券即可直接依原座位入場觀賞。
「張秀卿巡迴演唱會 辣妹駕到2」
時間：115年10月10日晚上18：30
地點：大臺南會展中心（臺南市歸仁區歸仁十二路3號）
票價：5880/4880/3880/2880/2280/1580/友善席800/陪伴席800
售票資訊：Ticket Plus遠大售票系統、ibon便利生活站
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張秀卿今正式宣布《辣妹駕到2》確定延期至10月10日原場地開唱，得知這個喜訊後，她難掩興奮之情，第一時間激動喊：「辣妹與粉絲的約定不見不散！」正式日期曝光後，眾多粉絲也紛紛留言打氣：「秀卿姐安全第一，我們就算等到國慶日也一定要去現場跟辣妹同嗨！」、「票都買好了，一輩子都是辣妹的粉絲！我們10月10日台南見，力挺到底啦。」
看到無數溫暖的留言，張秀卿坦言自己感動得眼眶泛紅，她感性表示：「這陣子因為氣候因素導致籌備已久的演出被迫喊卡，內心確實相當煎熬與失落，但看到粉絲們用實際行動力挺，讓她深刻感受到粉絲們滿滿的愛與不離棄。」此外，張秀卿也向大家保證，所有的等待絕對都是值得的，10月份的演出內容只會更升級、更精彩，絕對不辜負大家的苦心等待。
張秀卿演出延後三個月 網憂破戒「復胖」本人回應
為了這場演唱會，張秀卿早在數個月前就開啟了地獄式的魔鬼身材管理計畫，不僅嚴格控管飲食，更搭配高強度的運動，成功變身神力女超人，重返當年巔峰狀態。如今演出的時間整整往後延了三個月，不少粉絲也開玩笑地關心，她會不會在接下來的幾個月內不小心破戒「復胖」，對此，個性幽默爽朗的張秀卿大笑說粉絲們放一百個心，絕對會繼續保持運動、嚴格監控自己的體態，絕不讓身材破功，「雖然演唱會因為颱風攪局延期，但我身上的戰鬥力可沒有過期，神力女超人10月會繼續發威！」
「張秀卿巡迴演唱會 辣妹駕到2」
時間：115年10月10日晚上18：30
地點：大臺南會展中心（臺南市歸仁區歸仁十二路3號）
票價：5880/4880/3880/2880/2280/1580/友善席800/陪伴席800
售票資訊：Ticket Plus遠大售票系統、ibon便利生活站