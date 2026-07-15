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中聯油脂致癌油風暴延燒，國民黨質疑，總統賴清德與福壽董事長、中聯油脂董事洪堯昆有合照「關係匪淺」，不過，洪堯昆卻被起底，其捐贈的政治獻金，都是給國民黨民代。對此，民進黨發言人吳崢今（15）日表示，一張合照能說明什麼呢？跟合照比起來，當然是捐錢的關係更加緊密，呼籲國民黨應該跟社會大眾說明和這些業者之間的關係，而非企圖用含沙射影的方式轉移焦點。國民黨文傳會主委陳以信爆料，賴清德曾與福壽董座洪堯昆合影比讚，同時本月初總統與洪堯昆在寵物展開幕典禮同台，被指控雙方關係匪淺；不過，根據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，洪堯昆只捐政治獻金給國民黨及藍營政治人物，包含新北市長侯友宜、藍委鄭天財、馬文君、萬美玲、洪孟楷。對此，吳崢受訪時表示，國民黨一貫想要用含沙射影、連連看的方式，在沒有任何證據下，就去抹黑、攻擊；他提到，國民黨想要用幾張照片指控賴清德是否跟特定業者關係匪淺，但事實上，這些資料都是公開的，所有人都能到監察院的政治獻金網站平台查詢。吳崢表示，很多人發現，洪堯昆歷年來的政治獻金都是捐給國民黨的民代，包含立委鄭天財、馬文君、萬美玲，甚至在總統大選的時候捐給新北市長侯友宜，以及國民黨中央黨部。吳崢直言，國民黨去指控業者跟民進黨關係很好時，應先回過頭來看看怎麼把政治獻金的關係跟人民交代，「一張合照能說明什麼呢？跟合照比起來，當然是我捐你錢，我跟你的關係是更加緊密，更加密切良好」；他強調，國民黨應該跟社會大眾說明和這些業者之間的關係，而非企圖用含沙射影的方式轉移焦點。