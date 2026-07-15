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回擊「你怎麼不說」之術！黃暐瀚：你不一定有看到

台北市長蔣萬安宣布10日停班停課，遭質疑是「政治放假」，他事後則將其定義為「颱風整備假」，再度掀起討論。資深媒體人黃暐瀚對此更拋出「三問」，卻也引來不少網友反批，質疑他為何不評論2024年高雄「山陀兒颱風」連放4天假？黃暐瀚則再度發文回應，強調台北與高雄情況完全不同，「請大家用事實說話」。黃暐瀚日前表示，身為台北市民，他能理解蔣萬安秉持「料敵從寬」原則，以市民安全為優先，因此宣布停班停課；但身為政治評論員，他仍提出三項疑問，包括究竟什麼是「颱風整備假」？過去是否曾有類似案例、未來是否還會再出現？以及若今年並非選舉年，是否仍會做出相同決策？針對這三問，請網友各自捫心自問，答案自在心中。不過文章曝光後，引來超過千則留言，不少網友將矛頭指向2024年的山陀兒颱風，當時高雄市還一連停班停課了四天，而第一天同樣也是無風無雨，質疑黃暐瀚怎麼就不評論？黃暐瀚今（15）日再度發文回應，拜託「你怎麼不說之術」別再用來他身上，自己除了股市財經不懂之外，什麼都會說，也都敢說，只是網友不一定有看到而已。黃暐瀚強調，若台北真的遭遇像山陀兒颱風當時那樣嚴重的災情，即使颱風過後需要加放一天「恢復假」，他都認為合理。黃暐瀚進一步比較兩次颱風的預測資料指出，巴威颱風宣布停班停課當天，依中央氣象署預測，直到下午5時暴風半徑仍未接觸台北市，距離超過100公里；反觀2024年10月1日山陀兒颱風侵襲高雄時，依當時預測資料，高雄市在清晨5時就已進入暴風半徑內，兩者情況明顯不同。黃暐瀚表示，這正是台北與高雄兩次放颱風假的最大差異，他也重申，自己肯定蔣萬安「料敵從寬、市民安全優先」的決策思維，但公共政策仍應接受討論與檢驗，最後也呼籲外界，「請大家用事實說話，不要只剩情緒，沒有是非。」