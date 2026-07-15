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▲曾之喬穿上自己最喜歡的綠色，她分享近況表示今年會出書。（圖／記者朱永強攝影）

曾之喬、曲家瑞今（15）日出席法國精品品牌Longchamp舉辦「2026春夏系列媒體預覽會」。兩人分別以不同風格演繹新系列。曾之喬透露，今年將推出一本醞釀許久的新書，分享情緒健康與內在成長；曲家瑞則笑說，接下來最大的計畫就是「找個好男人去旅行」，幽默發言逗笑全場。曾之喬以一身綠色系造型現身，笑說這正是自己最喜歡的顏色，「因為我非常喜歡綠植。」她認為這套服裝充滿自然、愜意的氛圍，不僅透氣又不容易皺，穿起來十分自在。談到最喜歡的展區，曾之喬表示，近年很喜歡一個人看展，享受設計師透過作品分享故事的過程，對她而言相當紓壓。她特別點名帳篷造型包款，認為不但配色耐看，也很適合旅行時使用，「就算不小心弄髒或刮到，都還是很時髦。」曾之喬也透露，今年將推出一本籌備已久的新書，內容聚焦情緒健康與內在成長，希望陪伴讀者在不同人生階段學會照顧自己，「變成自己心目中更棒的大人。」曲家瑞則以率性俐落造型現身，談到接下來的人生計畫，曲家瑞則語出驚人，笑說：「找個好男人去旅行吧！」她表示，人生要保持好奇心與希望，「也許我踏出這裡，等一下下一個就來了。」當工作人員打趣問「好男人在放牛嗎？」她也笑回：「台北應該到處都有吧，這裡應該就有了！」逗得現場笑聲不斷。