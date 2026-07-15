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中聯油脂公司供應大豆沙拉油檢出苯駢芘案持續延燒，衛福部食藥署今日公布最新下架回收數據統計，截至今日11時，5批不合格油品已經下架回收1,661.6公噸，預防性下架回收共6,020.6公噸，同時公布「泰山、福壽、福懋」自行揭露下游業者，總計有1,006家。食藥署今公布中聯油脂案回收最新進度，截至今日11時統計，中聯油脂有5批則是下游業者已檢出不合格，相關上下游產品均全面強制下架，5批不合格油品已經下架回收1,661.6公噸，預防性下架回收共6,020.6公噸。至於泰山油品（中聯油槽313）已下架回收512.1公噸，南僑（中聯油槽315）已下架回收328.2公噸，福壽花生風味精華調合油（中聯油槽318）已下架回收243.6公噸，福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油槽314）已下架回收164.4公噸。此外，食藥署也於官網「中聯油脂案專區」，公布福壽、福懋、泰山油品下游業者中，使用到檢出致癌物苯駢芘超標的相關店家，洋洋灑灑共51頁名單，共列出從基隆至澎湖共1,006家，如瓦城、點點心、爭鮮、樂雅樂、貳樓、點點心等知名連鎖店。