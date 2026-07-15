我是廣告 請繼續往下閱讀

國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日回應表示，兩岸同胞是一家人，大陸方面十分樂見並願意同廣大台灣同胞分享大陸的好產品，也將全力支持兩岸企業的雙向投資與合作共贏

中國機車不准來台 在台展店要政府把關

中國張雪機車今年剛在國際賽事寫下輝煌戰績，「張雪機車」創始人張雪在接受媒體專訪時說，一定會在台灣開店，「一定會開，最晚不超過2027年。」但是經濟部今（15）日強硬回應，台灣不准中國輸入中製機車，來台投資也須符合中資開放項目，強力回絕張雪機車來台訊息。張雪機車是中國機車品牌，相繼拿下2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK）、2026年世界超級運動錦標賽（WorldSSP）奪冠，一躍成為著名品牌。台灣數家媒體專訪張雪，當被問到有沒有機會可能在台灣展店？他表示，自己有興趣，甚至最晚不會超過明年，就可以在台灣看到張雪機車店家。然而，基於保護國內機汽車品牌，中國製汽機車都不准進口來台，過去無論是比亞迪（BYD）、小米汽車、中國製特斯拉等都被拒於國門之外。據經濟部貿易署所公布的「中國大陸物品不准許輸入項目彙總表」中就有包含機車不得輸入台灣；同時間，如果中國廠商要來台灣投資，也須經投審會審查才可能落地。換言之，無論是張雪機車產品或是要在台灣展店，都已受到層層把關。經濟部今日也證實，經查海關進口稅則規定，現行中國製機車（整車）為「大陸物品不准輸入」（MW0）項目，依法不得輸入臺灣，「中國製的張雪機車若依報導所述要進口後在臺灣販售，亦適用上開規範。」他們也補充，為了避免「化整為零」，透過零組件方式進口來台灣組裝，經濟部配合財政部針對外國輸入貨品嚴格把關，保障國內機車產業發展之權益。至於張雪機車來台展店，經濟部則說，中國廠商來台投資項目，須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定。如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處2500萬元罰鍰並得要求撤資。