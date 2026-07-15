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▲周興哲（右）替電影《蜘蛛人：重生日》演唱片尾曲〈All For You〉，今日於大巨蛋秀泰影城舉辦單曲發佈記者會。（圖／星空飛騰提供）

周興哲替電影《蜘蛛人：重生日》演唱片尾曲〈All For You〉，今（15）日於大巨蛋秀泰影城舉辦單曲發佈記者會。日前他參加中國音樂實境節目《歌手2026》慘遭淘汰，受訪時開玩笑說：「當下那五分鐘腦袋一片空白，好像全世界都不愛我。」不過老婆趙岱新也溫柔安慰：「你是最棒的。」要他不要想太多。周興哲先前在《歌手2026》中以唱跳形式演唱歌曲〈Can't Take My Eyes off You〉沒想到卻遭淘汰，連那英都不捨說：「oh my god！」、「怎麼搞的嘛。」今受訪時，周興哲回想起心情，坦言因為自己是首次參加有淘汰制度的節目，所以受到些打擊：「當下那五分鐘腦袋一片空白，好像全世界都不愛我，沒關係我愛我自己。」工作行程忙碌的他，也因為提早被淘汰，意外獲得與家人相處的時間。不過記者會結束後周興哲又將飛到中國參加《歌手2026》突圍賽，表示：「已經被淘汰過了，什麼都不怕了。」這次狀態或許也會比先前更放鬆許多，同時預告會演唱節奏感比較強的歌曲。周興哲替電影《蜘蛛人：重生日》演唱片尾曲，談起〈All For You〉的創作概念，他表示這首歌試圖將蜘蛛人不得不被世界遺忘的悲劇，轉化為一首獻給「成全者」的孤獨史詩，歌曲描寫一個人即使承受失去與遺忘，仍選擇默默守護最重要的人，將撕心裂肺的克制，昇華為守護摯愛的承諾；而周興哲也感到無比榮幸與欣喜，因為本身就是蜘蛛人的鐵粉，在經過電影公司的溝通後開始進行創作。