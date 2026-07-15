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白宮急研究可行性 政策細節一度陷入混亂

幕僚憂推翻美國立場 波灣盟友急勸阻

24小時外交斡旋奏效 川普改以投資取代收費

伊朗趁機酸「20%太高」 國際法爭議再浮上檯面

美國總統川普（Donald Trump）日前突然宣布，考慮向所有通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的貨船徵收20%通行費，引發中東盟友、美國政府內部及國際社會震驚。有外媒報導指出，川普此舉不僅與美方長期主張「國際水道不得收費」的立場相互矛盾，也讓各個波灣國家緊急展開外交斡旋，最終成功說服川普撤回計畫。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普13日上午在社群平台Truth Social發文宣布，美國將成為「荷姆茲海峽的守護者（The Guardian of the Hormuz Strait）」，並表示未來所有通過荷姆茲海峽的貨物都將被課徵20%通行費，作為美軍多年來維護航道安全的「補償」。消息一出，白宮官員隨即陷入混亂。由於川普事前並未提出完整政策規畫，行政團隊只能緊急研究這項前所未有措施的可行性，包括究竟由誰支付費用、如何收取，以及是否具備法律依據等問題。多數官員起初認為，費用將由航運公司負擔，但川普當天稍晚又改口表示，應由美國在波灣地區的盟友支付相關費用，使政策更加混亂。知情人士透露，川普提出這項構想前，白宮幕僚數個月來一直勸阻他不要推動相關措施。幕僚認為，若美國率先向國際航道收費，不僅將削弱美國在戰爭中的正當性，也會讓伊朗主張對荷姆茲海峽收取通行費的立場看似合理，等同推翻美國過去一直批評伊朗「無權控制國際航道」的說法。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年6月底才公開表示，依據國際法，任何國家都不得對國際水道收取通行費，美國也與多國共同發表聲明，反對任何國家試圖對荷姆茲海峽徵收費用或主張控制權。然而，就在美方內部忙於研究方案時，波灣盟友也同步展開密集外交行動。據悉，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達及巴林等國領導人接連與川普通話，希望勸阻他放棄收費計畫。最終，在各方耗費24小時盡力遊說下，川普於隔天宣布撤回構想，改稱上述國家已承諾將加碼對美國投資，作為另一種合作方式。川普表示：「昨天我提出這個想法時，覺得非常不錯。但後來接到許多國家、國王與酋長的電話，他們都是美國非常重要的夥伴，希望能用不同方式合作。」白宮官員則解釋，川普一直認為，美國多年來投入大量資源維護荷姆茲海峽航運安全，理應獲得合理補償；不過，在波灣盟友提出增加對美投資後，總統認為這是更理想的方案，因此決定放棄收費計畫。儘管如此，外界指出，這起風波再次凸顯川普外交政策風格充滿即興與交易色彩，即使美伊衝突仍持續升高，相關政策仍可能快速改變。另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也迅速回應川普的發言。他在社群平台表示，若有人負責確保荷姆茲海峽商船安全航行，確實應獲得合理報酬，並戲稱：「20%的通行費當然太高了，我們會收得更合理。」分析人士認為，伊朗此番表態，正凸顯美國若率先主張向國際航道收費，將削弱自身長期堅持的國際法立場，也可能讓未來圍繞荷姆茲海峽控制權的爭議更加複雜。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，戰前約有全球兩成原油經由此處運往世界各地。近期因美伊衝突持續升溫，伊朗多次威脅封鎖或干擾航運，導致通行船隻大幅減少，國際油價也因此攀升至上月美伊達成停火協議前的高點，市場仍高度關注局勢後續發展。