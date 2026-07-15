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115學年度高中職免試入學日前放榜，台北市長蔣萬安的大兒子蔣得立傳出順利錄取建國中學，不僅延續優異學業表現，也將追隨父親腳步，成為建中校友。從國中到高中，父子兩人先後就讀師大附中國中部、建國中學，再度成為「學長、學弟」，引發外界關注。蔣萬安與妻子石舫亘婚後育有3名兒子，分別為大寶蔣得立、二寶蔣得宇、三寶蔣得希。而大兒子今年自師大附中國中部畢業，巧合的是，蔣萬安當年也同樣就讀該所國中；隨著蔣得立錄取建國中學，兩人又將擁有相同的高中母校，再添一段「建中父子檔」佳話。今年6月7日舉行的台北市國中市長獎頒獎典禮上，蔣萬安同時擁有兩種身分，不僅以台北市長身分頒獎，也是獲獎學生家長。當蔣得立上台領獎時，父子互動成為全場焦點，蔣萬安先是開心與兒子握手、擁抱，還特地用手比劃兩人身高，笑著示意大寶已經長得比自己還高；隨後父子倆更一起擺出年輕人流行的「西格瑪男下顎線」表情自拍，畫面逗趣又溫馨。