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台中市星時尚瘦身美容館暗中經營色情應召站，警方喬裝嫖客蒐證後持搜索票查緝，當場查獲業者提供全套、半套性交易服務，並查扣現金、帳冊及手機等證物；過程中一名從事性交易的女子拒絕配合查緝，還抓傷執勤員警。台中地方法院審理後，認定應召站負責人涉圖利容留性交、猥褻罪，判處有期徒刑3月；抓傷員警的女子則依傷害罪判刑2月，兩人均可易科罰金。判決指出，鍾姓男子自114年7月起在台中市一家星時尚瘦身美容館內經營色情應召站，擔任現場負責人，負責招攬客人、安排小姐提供性交易及收取款項，並透過通訊軟體刊登廣告攬客。店內提供俗稱「全套」及「半套」性交易服務，每次收費約1,900元至3,200元不等，小姐可分得1,200元至2,000元，其餘由應召站獲利。114年10月8日，豐原警分局員警喬裝嫖客前往消費，支付3,000元後，由鍾男安排陳姓女子提供性交易。就在陳女準備服務時，員警立即表明身分執行查緝。不料，陳女得知對方是警察後，不僅拒絕配合，還與員警發生拉扯，並以指甲抓傷員警胸口，造成前胸壁擦傷。警方隨後持搜索票搜索現場，查扣現金、客戶名冊、輪值表、手機及其他營業工具，全案移送法辦。法院審理時，兩名被告均坦承犯行。法官指出，鍾男以營利為目的，長期提供場所容留女子與不特定男子從事性交及猥褻行為，助長性交易歪風，危害社會善良風俗；雖然經營時間約3個月、犯罪所得不高，且無前科，仍應依法處罰，因此依圖利容留性交罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，並沒收扣案營業工具及未扣案犯罪所得8萬5,600元。至於陳女部分，法官認為，她明知員警依法執行勤務，仍以拉扯、抓傷方式妨害執法，造成員警受傷，且迄今未與被害員警和解或賠償，依法從一重論以傷害罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。