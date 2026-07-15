全台灣最會賺錢與最賠錢的醫院排行震撼出爐！健保署今（15）日公布最新 113 年醫療院所財務報告，林口長庚以整體結餘 37.26 億元，連續第九年穩坐全台「最賺錢醫院」冠軍寶座；而最知名學府台大醫院則以 16.12 億元僅排在第七名。更引人矚目的是，本次財報也同步揭露了「最賠錢醫院」名單，由高醫岡山醫院虧損 6.3 億元慘吞墊底！

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🟡 最賺錢前十名曝光！長庚強勢霸榜、台大第七

根據健保署公布的最新財報，在「整體結餘（含醫務與非醫務利益）」前十大最賺錢醫院中，長庚體系表現極為強勢，前十名中就包辦了 3 席。

📍 113 年整體獲利前十大機構：
林口長庚：37.26 億元（112年為56.31億元）
高雄長庚：28.65 億元（112年為44.26億元）
中國附醫：23.89 億元（112年為30.84億元）
台北榮總：20.40 億元
台中榮總：19.01 億元
高醫附醫：16.52 億元
台大醫院：16.12 億元（112年為16.94億元）
成大醫院：15.76 億元
桃園長庚：12.55 億元
中山附醫：11.96 億元

▲113年全台醫院整體結餘（整體獲利）前十大排行榜，林口長庚與高雄長庚強勢奪下前兩名。（圖／健保署提供）
▲113年全台醫院整體結餘（整體獲利）前十大排行榜，林口長庚與高雄長庚強勢奪下前兩名。（圖／健保署提供）
健保署主任秘書劉林義指出，林口長庚雖然蟬聯冠軍，但整體結餘相較前一年其實大幅減少了 19 億多元，主因在於「非醫務利益」中的台塑股利收入從 36.3 億降到 18.4 億元；而基隆長庚也因股利縮水，名次從第 10 名跌至第 18 名。

🟡 醫本業與非本業大比拼！中國附醫奪本業冠軍

醫院獲利分為靠醫療行為的「醫務本業」，以及靠美食街、停車場、股利投資的「非醫務利益」。若單看最純粹的「醫務本業利益」，最賺錢的醫院則重新大洗牌，由「中國附醫」奪下本業冠軍：

📍 113 年醫務本業利益前十大機構：
中國附醫：17.80 億元
高醫附醫：13.36 億元
台中榮總：10.03 億元
中山附醫：9.35 億元
高雄長庚：7.21 億元
陽明醫院：6.82 億元
桃園長庚：6.79 億元
嘉基醫院：6.61 億元
亞洲大學附醫：6.52 億元
新竹馬偕：6.10 億元

▲113年全台醫院醫務本業利益與非醫務利益前十大機構對照，中國附醫奪下醫務本業冠軍。（圖／健保署提供）
▲113年全台醫院醫務本業利益與非醫務利益前十大機構對照，中國附醫奪下醫務本業冠軍。（圖／健保署提供）
📍 113 年非醫務利益前十大機構：
林口長庚：32.82 億元
高雄長庚：21.44 億元
台北榮總：19.26 億元
台大醫院：12.88 億元
成大醫院：12.58 億元
台北慈濟：10.13 億元
基隆長庚：9.34 億元
台中榮總：8.98 億元
彰基醫院：8.10 億元
高雄榮總：7.71 億元

🟡 賠錢醫院名單曝光！高醫岡山與屏東榮總最慘

幾家歡樂幾家愁，健保署也同步揭露了最讓人關注的「前十大虧損醫院」名單。其中，甫營運不久的「高醫岡山醫院」以虧損 6.3 億元位居賠錢榜首，其次為「屏東榮總（含屏榮龍泉分院）」虧損 2.54 億元。

📍 113 年整體虧損前十大機構：
高醫岡山：-6.30 億元
屏東榮總（含屏榮龍泉分院）：-2.54 億元
大同醫院：-0.81 億元
宏仁醫院：-0.68 億元
高雄市聯醫：-0.58 億元
門諾壽豐分院：-0.58 億元
新泰綜合醫院：-0.45 億元
大林慈濟醫院：-0.42 億元
蕭中正醫院：-0.33 億元
國仁醫院：-0.32 億元

▲113年全台醫院整體虧損（賠錢）前十大排行榜，高醫岡山醫院與屏東榮總高居前兩名。（圖／健保署提供）
▲113年全台醫院整體虧損（賠錢）前十大排行榜，高醫岡山醫院與屏東榮總高居前兩名。（圖／健保署提供）
健保署表示，近年來為了解決醫護荒、留住急重難罕科醫師，各家醫院加薪動作頻頻，使得 113 年整體醫院人事費用達 3,102 億元，比前一年增加 81 億元。未來健保署將持續透過調升急診、加護病房與重症處置的支付標準，輔導並強化醫院的自主營運韌性。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...