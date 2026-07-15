全台灣最會賺錢與最賠錢的醫院排行震撼出爐！健保署今（15）日公布最新 113 年醫療院所財務報告，林口長庚以整體結餘 37.26 億元，連續第九年穩坐全台「最賺錢醫院」冠軍寶座；而最知名學府台大醫院則以 16.12 億元僅排在第七名。更引人矚目的是，本次財報也同步揭露了「最賠錢醫院」名單，由高醫岡山醫院虧損 6.3 億元慘吞墊底！
🟡 最賺錢前十名曝光！長庚強勢霸榜、台大第七
根據健保署公布的最新財報，在「整體結餘（含醫務與非醫務利益）」前十大最賺錢醫院中，長庚體系表現極為強勢，前十名中就包辦了 3 席。
📍 113 年整體獲利前十大機構：
林口長庚：37.26 億元（112年為56.31億元）
高雄長庚：28.65 億元（112年為44.26億元）
中國附醫：23.89 億元（112年為30.84億元）
台北榮總：20.40 億元
台中榮總：19.01 億元
高醫附醫：16.52 億元
台大醫院：16.12 億元（112年為16.94億元）
成大醫院：15.76 億元
桃園長庚：12.55 億元
中山附醫：11.96 億元
健保署主任秘書劉林義指出，林口長庚雖然蟬聯冠軍，但整體結餘相較前一年其實大幅減少了 19 億多元，主因在於「非醫務利益」中的台塑股利收入從 36.3 億降到 18.4 億元；而基隆長庚也因股利縮水，名次從第 10 名跌至第 18 名。
🟡 醫本業與非本業大比拼！中國附醫奪本業冠軍
醫院獲利分為靠醫療行為的「醫務本業」，以及靠美食街、停車場、股利投資的「非醫務利益」。若單看最純粹的「醫務本業利益」，最賺錢的醫院則重新大洗牌，由「中國附醫」奪下本業冠軍：
📍 113 年醫務本業利益前十大機構：
中國附醫：17.80 億元
高醫附醫：13.36 億元
台中榮總：10.03 億元
中山附醫：9.35 億元
高雄長庚：7.21 億元
陽明醫院：6.82 億元
桃園長庚：6.79 億元
嘉基醫院：6.61 億元
亞洲大學附醫：6.52 億元
新竹馬偕：6.10 億元
📍 113 年非醫務利益前十大機構：
林口長庚：32.82 億元
高雄長庚：21.44 億元
台北榮總：19.26 億元
台大醫院：12.88 億元
成大醫院：12.58 億元
台北慈濟：10.13 億元
基隆長庚：9.34 億元
台中榮總：8.98 億元
彰基醫院：8.10 億元
高雄榮總：7.71 億元
🟡 賠錢醫院名單曝光！高醫岡山與屏東榮總最慘
幾家歡樂幾家愁，健保署也同步揭露了最讓人關注的「前十大虧損醫院」名單。其中，甫營運不久的「高醫岡山醫院」以虧損 6.3 億元位居賠錢榜首，其次為「屏東榮總（含屏榮龍泉分院）」虧損 2.54 億元。
📍 113 年整體虧損前十大機構：
高醫岡山：-6.30 億元
屏東榮總（含屏榮龍泉分院）：-2.54 億元
大同醫院：-0.81 億元
宏仁醫院：-0.68 億元
高雄市聯醫：-0.58 億元
門諾壽豐分院：-0.58 億元
新泰綜合醫院：-0.45 億元
大林慈濟醫院：-0.42 億元
蕭中正醫院：-0.33 億元
國仁醫院：-0.32 億元
健保署表示，近年來為了解決醫護荒、留住急重難罕科醫師，各家醫院加薪動作頻頻，使得 113 年整體醫院人事費用達 3,102 億元，比前一年增加 81 億元。未來健保署將持續透過調升急診、加護病房與重症處置的支付標準，輔導並強化醫院的自主營運韌性。
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根據健保署公布的最新財報，在「整體結餘（含醫務與非醫務利益）」前十大最賺錢醫院中，長庚體系表現極為強勢，前十名中就包辦了 3 席。
📍 113 年整體獲利前十大機構：
林口長庚：37.26 億元（112年為56.31億元）
高雄長庚：28.65 億元（112年為44.26億元）
中國附醫：23.89 億元（112年為30.84億元）
台北榮總：20.40 億元
台中榮總：19.01 億元
高醫附醫：16.52 億元
台大醫院：16.12 億元（112年為16.94億元）
成大醫院：15.76 億元
桃園長庚：12.55 億元
中山附醫：11.96 億元
🟡 醫本業與非本業大比拼！中國附醫奪本業冠軍
醫院獲利分為靠醫療行為的「醫務本業」，以及靠美食街、停車場、股利投資的「非醫務利益」。若單看最純粹的「醫務本業利益」，最賺錢的醫院則重新大洗牌，由「中國附醫」奪下本業冠軍：
📍 113 年醫務本業利益前十大機構：
中國附醫：17.80 億元
高醫附醫：13.36 億元
台中榮總：10.03 億元
中山附醫：9.35 億元
高雄長庚：7.21 億元
陽明醫院：6.82 億元
桃園長庚：6.79 億元
嘉基醫院：6.61 億元
亞洲大學附醫：6.52 億元
新竹馬偕：6.10 億元
林口長庚：32.82 億元
高雄長庚：21.44 億元
台北榮總：19.26 億元
台大醫院：12.88 億元
成大醫院：12.58 億元
台北慈濟：10.13 億元
基隆長庚：9.34 億元
台中榮總：8.98 億元
彰基醫院：8.10 億元
高雄榮總：7.71 億元
🟡 賠錢醫院名單曝光！高醫岡山與屏東榮總最慘
幾家歡樂幾家愁，健保署也同步揭露了最讓人關注的「前十大虧損醫院」名單。其中，甫營運不久的「高醫岡山醫院」以虧損 6.3 億元位居賠錢榜首，其次為「屏東榮總（含屏榮龍泉分院）」虧損 2.54 億元。
📍 113 年整體虧損前十大機構：
高醫岡山：-6.30 億元
屏東榮總（含屏榮龍泉分院）：-2.54 億元
大同醫院：-0.81 億元
宏仁醫院：-0.68 億元
高雄市聯醫：-0.58 億元
門諾壽豐分院：-0.58 億元
新泰綜合醫院：-0.45 億元
大林慈濟醫院：-0.42 億元
蕭中正醫院：-0.33 億元
國仁醫院：-0.32 億元