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民眾黨今（15）日舉行中央委員會，正式通過選舉決策委員會舉薦，徵召戴于文投入2026花蓮市長選戰。民眾黨主席黃國昌喊出「洄瀾新世代，少年拼未來」，宣布由戴于文領軍「民眾花蓮隊」，攜手5名議員及鄉鎮市民代表參選人出征年底選戰，力拚以青年世代翻轉地方政治，打造「新花蓮、新政治」。徵召記者會上，戴于文與花蓮縣議員第一選區參選人蔡翼陽、吉安鄉第三選區鄉民代表參選人楊靖妍、壽豐鄉第二選區鄉民代表參選人陳咸均、卓溪鄉第一選區鄉民代表參選人卓孝明，以及玉里鎮第一選區鎮民代表參選人陳政慈共同亮相，宣示將以實際行動深耕地方、服務鄉親。黃國昌表示，民眾黨不會忘記2024年總統大選時，花蓮鄉親以4萬3047票支持創黨主席柯文哲，這份支持也讓民眾黨感受到責任，「為花蓮鄉親開展新政治的道路，一直是我們努力的方向與目標」。黃國昌指出，花蓮近年接連遭遇0403大地震及光復鄉馬太鞍溪燕子湖潰堤等重大災害，民眾黨除推動災後重建特別條例，也持續追蹤重建經費能否實際、迅速且有效率地落實，並關注花蓮在交通、觀光及經濟發展上面臨的困境。黃國昌說，此次民眾黨推出6名「戰將」投入花蓮地方選舉，戴于文與蔡翼陽都是青年參政的象徵，代表花蓮新的希望與世代，相信兩人的投入能為地方政治帶來新氣象。年底選戰，全黨都將成為「民眾花蓮隊」最強後盾，回應花蓮鄉親期待。戴于文表示，自己是土生土長的「花蓮囝仔」，曾與許多花蓮青年一樣，離開家鄉求學、工作，透過不同歷練充實自己，但無論走得多遠，始終沒有忘記來自花蓮。此次接受民眾黨徵召返鄉參選，「不是人生的選擇，而是對故鄉的承諾」，希望將多年公共事務經驗帶回家鄉，為花蓮承擔責任。戴于文指出，花蓮擁有壯闊山海、豐厚人文、多元族群及溫暖人情，卻也必須正視青年人口外流、高齡化加速，以及地震後城市安全與防災韌性不足等挑戰。市民真正關心的不只是「下一任市長是誰」，而是「下一個10年，花蓮要成為什麼樣的城市」。戴于文提出「洄瀾首都、共榮花蓮」城市願景，盼打造觀光客喜歡來、青年願意留下、家庭願意定居、長者安心生活、孩子快樂成長的城市，未來將以「共榮花蓮、共好花蓮、共生花蓮、人本花蓮」四大方向推動市政。在市政治理方面，戴于文主張建立公開透明、有效率的治理模式，推動「市政儀表板」，讓每筆預算、工程及政策都能被市民查詢、監督；經濟發展方面，將推動市場更新、商圈活化、特色市集及青年創業支持，讓文化成為花蓮城市品牌及地方發展新動能。面對地震、颱風等天然災害，戴于文也主張強化城市防災韌性、避難設施及社區救災能力，同時改善交通路網、自行車友善環境，推動低碳生活及海洋永續，打造安全、永續的宜居城市。戴于文強調，城市進步不在於高樓有多高，而在於人民生活是否更幸福。若有機會擔任市長，將積極與花蓮縣政府、中央及各級民意代表合作，爭取交通、醫療及產業建設資源，「把希望留在花蓮，把機會留給青年，把幸福留給每一個花蓮家庭」。