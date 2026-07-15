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中華職棒聯盟今（15）日正式公告，味全龍隊年僅20歲的投手何宗旂，依聯盟規章規定申請任意引退。這位曾飆出151公里火球、並在2025年選秀會上獲得味全龍第四指名選入的潛力好手，短暫的職棒生涯畫下句點。針對何宗旂的離隊，味全龍球團發布聲明指出，何宗旂因多次違反球隊生活紀律規範，經球團多次輔導及要求改善後，仍未見成效。由於雙方無法達成後續的合作共識，經球團與球員協商後，何宗旂決定提出任意引退申請。球團表示已同意其申請，並將依中華職棒大聯盟相關規定辦理，同時也感謝何宗旂過去對球隊的付出，祝福他未來一切順利。中華職棒大聯盟也於今日傍晚正式發布公告：「味全球團所屬球員何宗旂，依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員，特此公告。」出身於台東縣阿美族的何宗旂，現年20歲，身高174公分、體重70公斤，右投右打，以滑球與變速球為主要拿手武器。他曾就讀羅東高工，並在2024年效力於桃園市成棒隊。何宗旂在2024年中職季中選秀會雖一度落選，但隔年（2025年）捲土重來，順利在選秀會上獲得味全龍隊第四指名的青睞。同年8月29日，他以簽約金250萬元、附帶激勵獎金50萬元新台幣的條件，與味全龍簽下一紙2.5年的合約。進入職棒後，何宗旂在二軍賽事中展現潛力，最快球速曾飆至151公里。然而，距離他簽約加盟至今僅不到1年的時間，就因紀律問題黯然結束職棒生涯，令不少球迷感到惋惜。