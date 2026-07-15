我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰年底九合一地方大選，民眾黨部今（15）日召開記者會，正式宣布徵召前黃國昌競辦發言人戴于文參選花蓮市長。對決力拚連任的現任花蓮市長魏嘉彥，戴于文說「未來的花蓮，不是少數人的花蓮，更不是特定政治家族的花蓮」，也不會管過去的地方勢力，大家攜手改變花蓮。民眾黨今舉辦「新花蓮．新政治」記者會，民眾黨主席黃國昌、花蓮市長參選人戴于文，以及花蓮市鄉鎮市民代表共同出席，宣布「民眾花蓮隊」成軍並誓師。有媒體提到，民眾黨中央計畫徵召戴于文參選花蓮市長的過程中，是否有和國民黨團總召傅崐萁溝通？黃國昌表示，黨中央要提名自己的參選人「不需要取得任何人的同意」；戴于文也強調，他參選的唯一焦點在於如何帶給花蓮「新政治、持續進步」，並承諾會基於民眾黨從政價值力拚勝選。至於被問及未來有沒有機會與傅崐萁、甚至是魏家兄弟同台？戴于文說，只要任何人認同他的參選政見、理念與價值，他都歡迎，若傅總召也對他表示認同、魏家兄弟「也願意跟著我們」，他相當歡迎。戴于文透露，事前有向柯文哲懇談、報告，柯囑咐「心存善念，盡力而為」。戴也向柯文哲保證，既然參選就會選好，就要選贏，這是民眾黨的目標。