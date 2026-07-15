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▲在門診用裂隙燈可以觀察到一個圓形直徑約1毫米的異物，放大影像後，其褐色且圓形的身體四周好像有多隻腳，輪流且不規則的移動。（圖／達克特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提供）

屏東市戴姓農夫颱風天不放心他即將收成的農作物，頻頻冒著風雨前往農地巡田，突有奇怪的不明物體飛進眼睛，似乎有蟲子在眼中鑽動的感覺，因而就醫。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭檢查後，隨即以鑷子夾住該物體將其拔除，經查證可能是蜱蟲俗稱壁虱或八腳怪或其幼蟲。對此，洪啟庭提醒，颱風天外出應特別留意周遭環境，若有不適應立即就醫。洪啟庭表示，這顆異物卡在左眼白眼珠上病患又癢又痛，且似乎有蟲子在眼中鑽動的感覺。在門診用裂隙燈可以觀察到一個圓形直徑約1毫米的異物，放大影像後，其褐色且圓形的身體四周好像有多隻腳，輪流且不規則的移動，由於異物卡的很緊；於是以鑷子夾住身體，將其拔除，病人異物與疼痛感消失後，隨後給予預防性抗生素，並請其返家休息，並定期回診。由於案例特殊，洪啟庭聯繫國軍左營總醫院皮膚科主任林建德，依其經驗判斷或許是蜱蟲或其幼蟲。蜱蟲俗稱壁虱或八腳怪，生長在溫暖、潮濕的環境包含草叢、灌木叢、茂密林區、荒地與郊區步道。在生物學跟蜘蛛是親戚，而不是昆蟲，且蜱蟲在台灣非常多，一年四季都看到，牠們活躍於5至8月。主要埋伏在植物上等待人類或動物經過時，就會順勢飛跳到人體。主要以口器抓住組織，吸食血液維生，其唾液中有一種麻醉物質，所以被叮咬時無痛覺。洪啟庭指出，至於侵犯眼睛的案例，非常罕見與稀少。洪啟庭表示，在該案例中，這位患者在颱風前與當天，都前往其在屏東南州的農地，和蜱蟲所分布的野外草叢、農田邊緣等處吻合，可能是他靠近草尖或樹枝末端，而被蜱蟲附上。提醒大家日後到野外後，發現身上多了一顆長腳卻拔不掉的黑色或灰褐色小肉瘤，很可能就是蜱蟲，因為其會傳染萊姆病、蜱媒腦炎等危險疾病，必須立刻就醫。