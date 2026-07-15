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好市多退回商品年總值可能高達270億美元

方案一：若商品狀況依舊完好，以折扣價重新上架銷售

方案二：賣給清倉中心業者處理

內行業者從中獲取大量商機

誰會買這些清倉商品？

好市多為什麼不自己轉售？

美式賣場好市多（Costco）擁有實惠的自有品牌 Kirkland Signature 產品與深受喜愛的美食廣場吸引許多顧客，寬鬆的退貨條件更是大批會員如此忠誠的關鍵之一，除了服飾和食品外，家電類產品有時也會被退貨，這些被會員退回來的家電產品跑去哪？外媒點出2大流向，最終隱藏著只有內行人才懂得龐大的商機。根據《Thetakeout》報導，一般零售商的商品退貨率約為 8% 至 10%，但好市多因寬鬆的退貨政策，這一比例可能要高上許多，部分估計甚至接近 25%。考慮到該公司公布的 2025 年淨銷售額約為 2,690 億美元，即使只有 10% 的商品被退回，意味著價值高達 270 億美元的庫存重新湧入賣場。每件退回的商品都直接影響著公司的淨利潤，好市多有極大的動力去將退貨商品的經濟衝擊降到最低。因此，好市多對退貨採取了極具戰略性的處理方式。顧客退回給賣場的商品，會先被運送到好市多的退貨回收中心，在那裡進行分類並評估商品狀況。如果商品被判定狀況良好，通常會以折扣價重新上架。當好市多的小家電（或其他商品）未能通過這項「良品認證」時，賣場仍必須處理這些正佔用著寶貴倉庫空間的庫存。這時，清倉業者便派上了用場。將家電折價出清給清倉業者雖然會面臨虧損，但有拿總比沒拿好。顧客能繼續享受該公司寬鬆的退貨政策，好市多也能一邊回收部分資金，一邊騰出空間擺放新商品。這是一個讓所有人受益的雙贏局面，包括那些幸運獲得功能完好的家電買家。其中一個管道就是，該平台專門將好市多的退貨商品轉售給有意進行二次銷售的商家。它會公開拍賣好市多被退貨的家電，以及廚具、家居擺設和珠寶等其他類別的商品。B-Stock 也為沃爾瑪（Walmart）、塔吉特（Target）和家得寶（Home Depot）等其他零售巨頭提供類似的服務。向清倉業者購買好市多退貨家電的客戶群非常廣泛，從大型企業到兼差的個人賣家都有，他們通常會在第三方平台（如 eBay）上轉售這些商品以獲取利潤。對好市多而言，其目標是盡可能回收部分資金，即使最後是虧本出售。既然別人都靠這些退貨商品賺錢，好市多為什麼不自己轉售？答案在好市多自己必須管理的龐大退貨商品量，需要人力處理這些退貨商品，將影響公司整體營運。