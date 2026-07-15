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「複製動物」等詞彙露餡

天才少女隕落 蔣方舟發聲道歉

曾被譽為「天才文學少女」的中國青年作家蔣方舟，因被舉報論文造假、抄襲引發外界關注。中國人民大學5日發布首份通報稱蔣方舟稱論文註釋「不規範」，但未發現學術不端。不料，僅隔一週案情大逆轉，中國人民大學13日再發布通報宣布撤銷蔣方舟碩士學位，理由是發現新線索後重新展開調查，而這所謂的新線索，其實就是有網友舉報蔣方舟抄襲台灣大學外文系教授陳重仁2012年發表的論文。綜合中國媒體報導，清華大學教授肖鷹在7月3日公開舉報蔣方舟碩士論文造假，於是中國人民大學展開調查，而在第一份通報中，校方認為蔣方舟的論文在部分註釋及個別文字表述存在「學術不規範」，但未發現存在「學術不端」，未祭出嚴厲處分。然而，隨著事態引發討論，有中國網友接力當起「柯南」，結果踢爆蔣方舟論文確實存在抄襲。率先在網路上公布蔣方舟抄襲台灣大學外文系教授陳重仁的中國網友「ilad」表示，她最初在瀏覽蔣方舟論文相關新聞時，發現裡面有「凡體泥胎」四個字，讓她覺得很奇怪，想要找出這4字的出處，之後就去翻出蔣方舟論文全文，發現裡面出現像是「複製人」、「複製動物」、「社群締結」等不符合中國使用習慣的詞彙，懷疑可能是來自台灣。她進一步在網路上展開搜尋，果然發現蔣方舟論文部分內容與台灣大學外文系教授陳重仁2012年發表的論文《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》高度重合，於是在網路上公開兩人論文的逐段比對，讓蔣方舟的抄襲行為赤裸裸地曝露在公眾視野。而在碩士論文被撤銷後，蔣方舟也發聲道歉，稱「本人接受人大校方對此事的處理。因此事被驚擾失望的讀者，我致以歉意。對我的老師為此事蒙受的處分，深致歉意」。蔣方舟於1989年出生，9歲就出書，青少年時期便出版多部文學作品而成名，被不少人譽為「天才少女」。2008年獲得清華大學破格錄取，23歲時出任《新周刊》副主編，2016年進入中國人民大學攻讀碩士學位，師從知名作家閻連科。在碩士學位被撤銷後，許多網友質疑蔣方舟過去出版的書籍作品是否同樣存在抄襲，但目前關於這部分的指控尚未獲得證實。