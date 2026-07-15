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老牌藝人周麟是80年代知名綜藝節目《歡樂傳真》主持人之一，已經淡出演藝圈多年，今（15）日傳出他昨天被家人破門發現陳屍租屋處，已經明顯身亡，享壽73歲，警方排除他殺嫌疑，家屬對死因沒有意見。周麟生前獨居在台北市萬華區長沙街二段租屋處，因為親友近日聯絡不到他，昨天下午與房東和警方破門發現，周麟趴臥在床上死亡多時，警方初步判定沒有有外力介入。家屬指出，周麟生前有慢性疾病，所以對於死因沒有疑慮，檢警後續將進行行政相驗後釐清死因，並將遺體交給家屬處理後事。出身自秀場的周麟，具備能歌、能演、能主持的全方位才華，民國62年簽入中視，全盛時期曾經同時主持多達5檔節目，其中最廣為人知的，是與陳美鳳共同主持的綜藝節目《歡樂傳真》，戲劇代表作則有連續劇《怒劍狂花》。周麟淡出演藝圈後，卸下明星光環轉行做生意，曾經隱身在台北的南門市場、東門市場販售手工燕丸與豬肉丸，過著低調的生活，如今外界再聽到消息卻是噩耗，讓人不勝唏噓。