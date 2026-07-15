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昇達科（3491）15日宣布董事會決議以不高於17億元取得巨頻科技股權，交易完成後，加計原持股，將持有巨頻科技逾51％股權，使其正式成為旗下子公司。昇達科表示，本次交易總金額不超過17億元，資金來源將以自有資金及銀行融資支應，預計於今年8月完成交割。公司強調，此次投資不致對營運資金及財務結構造成不利影響。巨頻科技為高頻高速互連產品專業開發製造商，產品涵蓋RF、微波、毫米波連接方案，以及高速訊號模組，應用範圍包括資料中心高速傳輸、航太、低軌衛星、行動通訊及半導體等領域。近年隨著AI資料中心、高速運算及衛星通訊需求快速升溫，高頻、高速傳輸解決方案的重要性也持續提升。昇達科表示，透過此次取得控制權，可望進一步整合雙方產品線與技術資源，除強化公司在低軌衛星及毫米波通訊市場的產品組合外，也能提升高速互連技術能力，並擴大客戶基礎，符合公司中長期發展策略，有助提升整體營運韌性及長期成長動能。